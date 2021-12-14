"Золотий ліфон" назвав найсексуальнішого культурного діяча 2021 року

Народну нагороду отримав "поет, який вчинив камінаут зрілого чоловіка".

Найсексуальнішим діячем української культури 2021 року став 59-річний поет Юрій Іздрик. Він переміг у голосуванні народної нагороди "Золотий Ліфон".

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Минулого року Юрій Іздрик здивував публіку книгою Naked One із позначкою 18+, у якій відверта не лише поезія, а й оголені фотографії автора.

"Автор Тієї Книги, яку ми так і не змогли прочитати. Щоразу відволікалися на ілюстрації.

Еротична фотосесія, що позбавила сну всіх нас. Не повторювати в реальному житті! Бо це неповторно. Чоловік, поруч із яким губляться думки, ховаються слова, тупляться ножі.

Сміливість. Відвертість. Чутливість. Щирість. Стиль іі смак", — так пишуть про переможця організатори "Золотого ліфона".

Також Іздрика назвали "сміливцем, який наважився послати дікпіки всій країні", "чоловіком, який відчуває Жінку, вміє бачити та кохати", "поетом, який вчинив камінаут зрілого чоловіка".

Що думає про премію Юрій Іздрик?

Поет уже прокоментував нагородження народною премією.

"Ну шо сказать… Е-ех, дєвочки, де ви були, коли папа був молодий і рєзвий?

Но всьоравно приятно. Дякую вам, дорогі і невидимі (відходе шаркающєй походкой, іде за куліси пити кефір і полоскать вставні щелепи)", — написав Іздрик на своїй сторінці у Facebook.

Минулі два роки переможцем "Золотого ліфона" незмінно ставав поет Сергій Жадан, цього року він отримав "Срібний ліфон", тому що посів друге місце. Загалом на премію номінували 106 українських культурних діячів. Цікаво, що семеро з десяти найпривабливіших діячів української культури мають вуса. До списку номінантів 2021 року також увійшли: мандрівник, письменник, відеоблогер Валерій Маркус; письменник Юрій Андрухович; кінорежисер і актор Ахтем Сеїтаблаєв; письменник і художник Іван Семесюк; музикант, лідер гурту Kozak System Іван Леньо; музикант, вокаліст гурту "Тартак" Сергій Строян; музикант, фронтмен гурту ТНМК Олег Фагот Михайлюта; музикант Олександр Положинський; кінорежисер і сценарист Наріман Алієв; музикант, лідер гурту "Бумбокс" Андрій Хливнюк; музикант, гітарист гурту Karna Влад Ярун; письменник і художник Лесь Подерв'янський; музикант Арсен Мірзоян; музикант і актор театру "Арабески" Місько Барбара.

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