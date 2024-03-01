8000 калорий: секреты диеты Хафтора Бьернссона, Горы из "Игры престолов"

Самый сильный человек в мире и звезда "Игры престолов" в день съедает четыре стейка и два килограмма риса, чтобы поддерживать свой вес. Гора весит около 200 кг при росте 206 см.

Related video

35-летний Хафтор Бьернссон рассказал, что его диета составляет до 8000 калорий в день. Уроженец Исландии сказал, что его высококалорийная диета помогает поддерживать его вес в 191 кг. Об этом пишет Daily Mail.

Хафтор Бьернссон, более известный как "Гора" из "Игры престолов", рассказал, как ему удается поддерживать форму.

35-летний сильнейший человек в мире, сыгравший в популярном сериале, ест три раза в день и три раза перекусывает. И в итоге употребляет 8000 калорий в день.

Хафтор признался, что при его режиме тренировок, именно столько ему необходимо, чтобы поддерживать свой вес и мышечную массу в 191 кг при рослее 206 см.

Хотя его потребление калорий далеко от рекомендованных 2000 калорий в день для женщин и 2500 калорий в день для мужчин, это меньше, чем 10 000 калорий в день, которые он съедал в 2018 году, когда завоевал титул сильнейшего человека в мире.

Хафтор Бьернссон с семьей

Диета Бьернссона является частью его режима тренировок перед соревнованиями Arnold Strongman Classic 2024 года, которые он выигрывал трижды с 2018 по 2020 год.

В следующем месяце в Колумбусе, штат Огайо, мужчины будут перевозить скрепленные вместе бревна по наклонному пандусу, переносить тяжелые бетонные предметы через перекладину высотой 120 см и поднимать на плечи камень весом 185 кг. фунтов.

Говоря о том, как он потребляет так много калорий каждый день, он сказал: "Что помогает, так это то, что когда я ем, я отношусь к этому как к своей работе. Я не пользуюсь телефоном… Благодаря этому я съедаю еду быстрее".

По словам врачей, люди, которые едят быстрее, с большей вероятностью съедят больше, потому что между наполнением желудка и отправкой мозгом сигналов о прекращении еды проходит около 20 минут.

Раскрывая свой ежедневный план питания, Бьернссон рассказал, что каждое утро начинается с трех яиц, 500 грамм вареного риса, полстакана клубники и двух чашек молока.

У него также есть коктейль, состоящий из одной чашки апельсинового сока, почти одной чашки йогурта Skyr и полчашки черники.

Затем он возвращается на кухню, чтобы перекусить стейком, рисом, овощами и авокадо.

На обед он ест то же самое, пропуская авокадо, а затем запивает все еще одним коктейлем без черники.

Он также употребялет много воды и электролитов, немного кофеина и витаминов.

Хафтор говорит, что это крайне важно для мышц, чтобы в его организме было достаточно питательных веществ.

После каждого приема пищи он обязательно делает хотя бы 10 минут легких упражнений и окунается в холодную воду, говоря, что это помогает его пищеварению.

Хафтор Бьернссон в ледяной ванне

Также Хафтор Бьернссон не останавливается на достигнутом. Он еще раз перекусывает двумя чашками молока и бутербродом с джемом и арахисовым маслом.

На ужин он съедает полкило риса, стейк и фасоль.

Перед сном он съедает еще один стейк, порцию риса, овощи и авокадо.

Хафтор признался, что его меню занимается его отец, Бьорн Рейниссон.

Силач получил серьезную травму в апреле прошлого года, порвав грудные мышцы, когда он пытался установить новый личный рекорд в жиме лежа.

Травма была настолько серьезной, что ему пришлось прекратить тренировки почти на три месяца. В следующем месяце ему сделали операцию по его восстановлению, но в результате он заразился инфекцией, в результате чего на его груди остался большой шрам.

Хафтор Бьернссон с юных лет активно занимался силовыми тренировками и работал на семейной ферме вместе со своим отцом. Первоначально он был членом баскетбольной команды Исландии, но после нескольких травм лодыжки в 2006 году занялся тяжелой атлетикой.

С тех пор он девять лет подряд выигрывал соревнования стронгменов в Исландии и завоевал титул сильнейшего человека в мире в 2018 году.

Напомним, ранее актер, наиболее известный по роли Григора Клигана по прозвищу "Гора", в сериале HBO, рассказал в соцсетях, что он и его жена потеряли ребенка.