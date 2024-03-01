Водолеи, Близнецы и Весы. Таро-прогноз на деньги для воздушных знаков в марте 2024

Какие события ожидают представителей воздушной стихии в марте 2024 года в финансовой сфере. Разбираемся, кто из трех знаков главный счастливчик.

Related video

Самая холодная стихия — Воздуха: разбираем финансовое положение представителей стихии в марте 2024.

Близнецы

Улучшение финансового положения и карьерный рост. Вас ожидает продвижение вперед с хорошими перспективами. В начале месяца может появится шанс на удачную командировку. Самое начало марта может ознаменоваться неприятностями, но они быстро минуют.

Весы

Весам повезет в денежной сфере только к концу месяца, зато повезет крупно! До этого будете жить на эмоциях — с перепадами в настроении. Весов ожидает месяц ярких эмоций в ожидании денег.

Водолей

Водолеям пока не до денежного везения. Перемены не самого приятного содержания, потеря энергии и, как следствие — не самые хорошие поступления финансов: ведь денежный канал напрямую связан с тонусом энергии. Вам нужно время выстроить новых формат взаимодействия с наступившей эпохой, в которой вам предстоят большие перемены.