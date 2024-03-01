Жизнь перевернется с ног на голову: три знака Зодиака, которым март 2024 года принесет перемены

Астрологи рассказали, кому из знаков Зодиака можно ожидать крутых поворотов судьбы уже в этом месяце. Перемены будут касаться личной жизни, работы и целей на будущее.

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Март 2024 года может принести перемены в разных сферах жизни для некоторых знаков Зодиака. Астролог Анжела Перл рассказала, кому стоит ожидать крутых поворотов судьбы уже в ближайшие недели.

Телец

Так как Новолуние у вас произойдет в 11 доме, то в этом месяце ожидайте обретение новых друзей, которые повлияют на вашу жизнь. Также в этом месяце у вас появится новая мечта, которая задаст вектор дальнейших действий. А вот Меркурий в 12 доме сулит завершение какого-нибудь дела или длительного этапа в вашей жизни.

Дева

Для вас Новолуние 10 марта состоится в 7 доме — доме любви. А это означает новый роман, брак, новое знакомство (с 10 по 25 марта), а также в этот период Девам повезет в деловом общении. Кармический узел Раху 20 марта поможет решить кризисную ситуацию, которая давно вас беспокоила и не давала расслабится. А вот Полнолуние 25 марта во втором доме обещает крутые перемены в вашей сфере деятельности.

Водолей

Для Водолея март сулит новые финансовые возможности, увеличение дохода, а также новые знакомства, которые могут повлиять на жизнь представителей этого знака — 20 марта у Водолея три небесных тела соединяются в третьем доме гороскопа, который отвечает за коммуникацию. Кармический узел Раху даст новые уникальные возможности, которые повлияют на жизнь Водолеев.

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