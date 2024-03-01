Життя перевернеться з ніг на голову: три знаки Зодіаку, яким березень 2024 року принесе зміни

Астрологи розповіли, кому зі знаків Зодіаку можна очікувати крутих поворотів долі вже цього місяця. Зміни стосуватимуться особистого життя, роботи та цілей на майбутнє.

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Березень 2024 року може принести зміни в різних сферах життя для деяких знаків Зодіаку. Астрологиня Анжела Перл розповіла, кому варто очікувати крутих поворотів долі вже найближчими тижнями.

Телець

Оскільки Молодик у вас відбудеться в 11 домі, то цього місяця очікуйте набуття нових друзів, які вплинуть на ваше життя. Також цього місяця у вас з'явиться нова мрія, яка задасть вектор подальших дій. А ось Меркурій у 12 домі обіцяє завершення якоїсь справи або тривалого етапу у вашому житті.

Діва

Для вас Молодик 10 березня відбудеться в 7 домі — домі кохання. А це означає новий роман, шлюб, нове знайомство (з 10 по 25 березня), а також у цей період Дівам пощастить у діловому спілкуванні. Кармічний вузол Раху 20 березня допоможе розв'язати кризову ситуацію, яка давно вас турбувала і не давала розслабитися. А ось Повний місяць 25 березня у другому домі обіцяє круті зміни у вашій сфері діяльності.

Водолій

Для Водолія березень обіцяє нові фінансові можливості, збільшення доходу, а також нові знайомства, які можуть вплинути на життя представників цього знака — 20 березня у Водолія три небесних тіла з'єднуються в третьому домі гороскопа, який відповідає за комунікацію. Кармічний вузол Раху дасть нові унікальні можливості, які вплинуть на життя Водоліїв.

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