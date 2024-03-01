Сидни Суини в Нью-Йорке продемонстрировала стильный образ в черной мини-юбке (фото)

У актрисы сейчас достаточно плотный график. Недавно она снялась в фильме Marvel "Мадам Паутина".

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Американская актриса Сидни Суини продемонстрировала свое шикарное чувство стиля. Фотографы заметили ее в Нью-Йорке 29 февраля незадолго до выхода программы Saturday Night Live, в которой она была ведущей, сообщает Daily Mail.

26-летняя актриса сериала "Эйфория" вышла из черного автомобиля. Синди была одета в облегающий черный топ с короткими рукавами и короткую черную бархатную мини-юбку. Свой образ красавица дополнила черной маленькой сумочкой, прозрачными колготками и черными лоферами на среднем каблуке.

Американская актриса Сидни Суини Фото: Getty Images

Ее светлые локоны были разделены посередине и изящными волнами ниспадали по плечам. Сидни выбрала минимум аксессуаров и добавила по несколько колец на каждую руку. Хотя был вечер, она надела модные солнцезащитные очки. На ее скулы был нанесен теплый румянец, а на губы — розовый оттенок помады.

Американская актриса Сидни Суини Фото: Getty Images

Что касается моды, ранее она рассказала журналистам, что ее стиль изменился с тех пор, как она переехала в Лос-Анджелес, чтобы заняться актерским мастерством.

"Я определенно многому научилась, когда переехал в Лос-Анджелес. Я поняла, что нет границ или рамок, в которые помещалась бы красота и стиль. Ты можешь быть тем, кем захочешь. И это было действительно вдохновляюще", — поделилась Суини.

Звезда добавила, что, хотя ее карьера с тех пор стремительно пошла вверх, она по-прежнему остается "верной" себе, несмотря на всю славу.

"Я думаю, что моя философия заключается в том, чтобы всегда оставаться верным себе и делать все по-своему. Конечно, быть собой — это то, что заставит меня чувствовать себя хорошо", — отметила знаменитость.

У Сидни плотный график и недавно она снялась в фильме Marvel "Мадам Паутина", премьера которого состоялась незадолго до Дня святого Валентина. Она также появилась вместе с Гленом Пауэллом в романтической комедии "Кто угодно, только не ты", которая вышла на экраны в декабре прошлого года.

Ранее, 13 февраля, сообщалось, что Дакота Джонсон и Сидни Суини в эффектных платьях появились на премьере "Мадам Паутины". Обе актрисы выбрали наряды с "паучьими" акцентами, чтобы напомнить о названии фильма. Дакота появилась в платье из серебристой сетки.