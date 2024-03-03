3 марта 2024 года: мучеников Евтропия, Клеоника, Василиска - что сегодня нельзя делать
Сегодня нельзя выносить мусор после заката солнца. Прилетели скворцы в этот день — к хорошему урожаю зерновых.
Что случилось в этот день:
Сегодня православная церковь чтит память мучеников Евтропия, Клеоника, Василиска. Они не согласились отречься от веры, за что были подвергнуты пыткам. Братья Клеоник и Евтропий были распяты. Василиска закололи мечом.
Также 3 марта в Украине и мире празднуют Всемирный день дикой природы.
Что нельзя делать 3 марта:
- ходить в лес
- одалживать деньги и брать их взаймы
- выносить мусор после заката солнца
Народные приметы и поверья:
- прилетели скворцы — к хорошему урожаю зерновых
- снег тает и снова идет — к затяжной весне
- воробьи купаются в лужах — к солнечной погоде
День ангела празднуют:
Василиск, Евтропий, Зинон, Зоил, Клеоник, Марфа, Михаил, Пиама
А также в этот день:
1866 — в Киеве открыта публичная библиотека (теперь — Национальная парламентская библиотека Украины)
1875 — премьера в Париже оперы "Кармен" Жоржа Бизе, завершившаяся провалом
1875 — в Монреале, на катке "Виктория" состоялся первый официальный матч по хоккею с шайбой
1894 — в парижском ночном клубе впервые в мире прошло представление профессионального стриптиза
1919 — из Ванкувера (Канада) в Сиэтл (США) отправлена первая в мире международная авиапочта.
1923 — в продажу поступил первый в мире новостной еженедельник — "Time"
1945 — открылась Львовская областная картинная галерея
1947 — вступил в действие первый агрегат восстановленной Днепровской ГЭС
1955 — Элвис Пресли впервые появился на телевидении