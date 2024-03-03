Миллионы подписчиков и тысячи мемов: как кошка с грустной мордой стала звездой сети (видео)

Хозяйка кошки призналась, что не знает, как реагировать на популярность своей любимицы. Когда она начала публиковать первые видео с Гуанданг, то не думала, что та обретет такую популярность.

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Видео и мемы с котиками для многих стали настоящим антидепрессантом в это сложное время и способом отвлечься от грустных мыслей и плохих новостей. Одной из самых ярких звезд в этой сфере стала пятилетняя кошка по кличке Гуанданг, чья грустная мордочка и активная "разговорчивость" сделали ее настоящей знаменитостью. На страницу Гуанданг в Instagram уже подписаны свыше полутора миллиона человек, а в TikTok за ней следят еще 407 тысяч пользователей. В китайском приложении Xiaohongshu, посвященном образу жизни, Гуанданг собрал более 380 тысяч поклонников

Как пишет издание Sixth Tone, владелицей кошки является 28-летняя девушка по фамилии Хань. Когда она начала публиковать в социальных сетях видео, на которых ее питомец мяукает за едой, у нее и в мыслях не было, что животное станет онлайн-сенсацией.

"Изначально я просто хотела записывать повседневную жизнь Гуанданг в Интернете. Я не думала, что она из тех кошек, которых люди будут обожать", – говорит китаянка, не желающая называть свое настоящее имя, чтобы не лишиться конфиденциальности.

Внешность Гуанданг, характеризующаяся глубокими складками между носом и губами, придает ей грустное, но трогательное выражение лица, особенно когда она просит покушать. Страсть кошки — это еда, и она выглядит голодной даже после того, как Хань ее кормит.

Девушка, которая называет себя интровертом, говорит, что несколько взволнована внезапной славой:

"Я была немного шокирована всем этим. Я не знаю, стоит ли мне отвечать на все комментарии и что мне следует сказать, если я это сделаю".

Шквал положительных комментариев побудил ее продолжать делиться ежедневными сообщениями о Гуанданг

"Я люблю эту малышку. Она делает каждый мой день ярче", "У тебя самый красивый голос, Гуандан", "Каждый раз, когда мне нужна доза счастья, я смотрю ее видео! Она источник радости этого Мира!", "Энергична в начале своего пения… но в конце устает. Дайте ей кусочки, и она снова споет для нас! Люблю тебя", – пишут под видео благодарные зрители.

Тем временем количество мемом с Гуанданг растет с каждім днем.

Ранее Фокус писал, что в Херсоне потерявшаяся во время боев кошка через год вернулась к хозяйке.