Мільйони підписників і тисячі мемів: як кішка із сумною мордою стала зіркою мережі (відео)

Господиня кішки зізналася, що не знає, як реагувати на популярність своєї улюблениці. Коли вона почала публікувати перші відео з Гуанданг, то не думала, що та набуде такої популярності.

Related video

Відео та меми з котиками для багатьох стали справжнім антидепресантом у цей складний час і способом відволіктися від сумних думок і поганих новин. Однією з найяскравіших зірок у цій сфері стала п'ятирічна кішка на прізвисько Гуанданг, чия сумна мордочка й активна "балакучість" зробили її справжньою знаменитістю. На сторінку Гуанданг в Instagram вже підписані понад півтора мільйона людей, а в TikTok за нею стежать ще 407 тисяч користувачів. У китайському додатку Xiaohongshu, присвяченому способу життя, Гуанданг зібрав понад 380 тисяч шанувальників

Як пише видання Sixth Tone, власницею кішки є 28-річна дівчина на прізвище Хань. Коли вона почала публікувати в соціальних мережах відео, на яких її вихованець нявкає за їжею, вона й гадки не мала, що тварина стане онлайн-сенсацією.

"Спочатку я просто хотіла записувати повсякденне життя Гуанданг в інтернеті. Я не думала, що вона з тих кішок, яких люди будуть обожнювати", — каже китаянка, яка не бажає називати своє справжнє ім'я, щоб не втратити конфіденційність.

Зовнішність Гуанданг, що характеризується глибокими складками між носом і губами, надає їй сумного, але зворушливого виразу обличчя, особливо коли вона просить поїсти. Пристрасть кішки — це їжа, і вона виглядає голодною навіть після того, як Хань її годує.

Дівчина, яка називає себе інтровертом, каже, що дещо схвильована раптовою славою:

"Я була трохи шокована всім цим. Я не знаю, чи варто мені відповідати на всі коментарі і що мені слід сказати, якщо я це зроблю".

Шквал позитивних коментарів спонукав її продовжувати ділитися щоденними повідомленнями про Гуанданг

"Я люблю цю дитину. Вона робить кожен мій день яскравішим", "У тебе найкрасивіший голос, Гуандан", "Щоразу, коли мені потрібна доза щастя, я дивлюся її відео! Вона джерело радості цього Світу!", "Енергійна на початку свого співу... але в кінці втомлюється. Дайте їй шматочки, і вона знову заспіває для нас! Люблю тебе", — пишуть під відео вдячні глядачі.

Тим часом кількість мемом з Гуанданг зростає з кожним днем.

Раніше Фокус писав, що в Херсоні кішка, яка загубилася під час боїв, через рік повернулася до господині.