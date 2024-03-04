4 марта 2024 года: Герасима Иорданского - что сегодня нельзя делать
Сегодня нельзя браниться, обижаться, злословить, завидовать. Теплая и солнечная погода в этот день — к богатому урожаю.
Что случилось в этот день:
Сегодня православная церковь чтит память преподобного Герасима Иорданского. Всю свою жизнь он проповедовал непреклонную веру во Христа, много молился, часто отказывался от пищи и работал. В Иорданской пустыне обустроил монастырь, где ввел монашеский устав. Обладал даром предвидения. Всемирно известна история о том, как Герасим приручил дикого льва, вылечив зверя от ран.
Что нельзя делать 4 марта:
- отказывать в помощи
- носить новую обувь
- ругаться, повышать голос
- нарушать пост
Народные приметы и поверья:
Увидеть грача — год будет удачливым
Теплая и солнечная погода — к богатому урожаю
Пошел дождь — лето будет засушливым
В оконце постучалась птица — в хорошим новостям
Домашний питомец весь день спит — скоро похолодает
День ангела празднуют:
Александр, Василий, Вячеслав, Георгий, Григорий, Даниил, Павел, Ульяна, Яков
Родились сегодня:
1678 — Антонио Вивальди (ум. 1741), итальянский композитор, скрипач, дирижер
1870 — Евгений Патон (ум. 1953), советский ученый-механик, инженер, создатель Института электросварки, автор моста Патона в Киеве
1949 — Владимир Ивасюк (убит в 1979), украинский поэт и композитор, Герой Украины (2009)
1963 — Джейсон Ньюстед, американский рок-музыкант, бас-гитарист группы "Metallica"
А также в этот день:
1789 — Вступила в силу Конституция США; в Нью-Йорке начал работу первый конгресс США
1837 — форт Чикаго на берегу озера Мичиган получил статус города
1848 — введено всеобщее избирательное право для мужчин во Франции
1877 — американский изобретатель Эмиль Берлинер создал микрофон
1880 — в американской газете "Нью-Йорк Дейли График" опубликована первая в мире репродукция фотографии
1882 — первые британские электрические трамваи запущены в Лейтонстоуне
1918 — Украинская Центральная рада приняла постановление о регистрации гражданства Украины
1918 — в Атлантическом океане, в районе Бермудского треугольника, исчезло военно-морское судно "Циклоп". 306 человек пропали без вести
1975 — Чарли Чаплин произведен в рыцари