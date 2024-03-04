"Горжусь тем, каким ты стал": Дэвид Бэкхем поздравил сына с юбилеем (видео)

Экс-футболист поделился с подписчиками воспоминаниями о том времени, когда его старший сын еще был маленьким и учился ходить. Тогда звездных сына и отца запечатлели на камеру на футбольном поле.

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Звезда футбола Дэвид Бэкхем трогательно поздравил своего старшего сына Бруклина с 25-летием. Бэкхем разместил на своей странице в социальной сети Instagram видеоролик, на котором Бруклин Джозеф Пельтц запечатлен еще маленьким мальчиком.

На видеокадрах Бэкхем стоит на футбольном поле вместе со своим еще маленьким старшим сыном, который неуверенно делает шаги. И мальчик, и его отец одеты в одинаковую футбольную форму. Когда журналисты фотографируют футболиста вместе с сыном, он смахивает слезу.

"С 25-м днем рождения мой большой мальчик, я так горжусь тем, каким человеком ты стал, и ты всегда сохранял те же ценности, с которыми вырос, был вежливым и добрым. Мы так любим тебя", — написал Дэвид Бэкхем.

Бруклин Бекхэм родился 4 марта 1999 года в Портлендской больнице в Лондоне, в семье Дэвида Бекхэма и Виктории Бекхэм (в девичестве Адамс). Сообщается, что мальчика назвали Бруклином, потому что Виктория узнала о своей беременности в Бруклине, Нью-Йорк. Детство Бруклина прошло в Мадриде и Лос-Анджелесе, где его отец играл за "Реал Мадрид" и "Лос-Анджелес Гэлакси". У него есть двое младших братьев Ромео Джеймс и Круз Дэвид и сестра Харпер Севен. Бруклин начал профессионально заниматься модельным бизнесом в 2014 году и появлялся в редакционных статьях и на обложках Vogue China, Miss Vogue, Interview, L'Uomo Vogue, The New York Times Style Magazine и Dazed Korea.

Старший сын бывшего английского футболиста Дэвида Бекхэма и английской певицы и модельера Виктории Бекхэм Фото: brooklynpeltzbeckham/ Instagram

Напомним, в декабре 2023 года стало известно, что Дэвид Бекхэм провел время с дочерью Харпер и сыном Крузом в Нью-Йорке. Футболист трогательно обратился к наследнице.

Кроме того в конце октября 2023 года Дэвид Бекхэм поделился кадрами с дочерью Харпер. Наследница Дэвида и Виктории Бекхэм пришла на тренировку звездного отца в ФК "Интер Майами".