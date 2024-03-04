"Люблю их": Евгений Клопотенко показал редкие снимки с семьей из детства и юности

Звездный шеф-повар собрал всех значимых людей в своем ресторане за одним столом. В публикации, которую он посвятил этому событию, Евгений Клопотенко адресовал каждому члену семьи теплые слова.

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Известный украинский кулинар Евгений Клопотенко поделился с подписчиками архивными фотографиями, на которых изображен со своими родными и близкими. Снимки Клопотенко опубликовал на своей странице в социальной сети Instagram.

Фотографии кулинар снабдил юмористической подписью.

"Действующие лица. Мама — супер-воспитанная и самая этикетная из нас. Папа любит за столом поговорить об умерших родственниках, которых никто не знает. Сестра — как нежность, только наоборот. Люблю их", — написал Клопотенко.

На одном из фото кулинар показал, как собрал всех родственников за праздничным столом.

Евгений Клопотенко с семьей Фото: Instagram/Евгений Клопотенко

На другом снимке Евгений запечатлен вместе с семьей на фоне локации, где снимали кулинарное шоу "Мастер шеф".

Евгений Клопотенко с семьей Фото: Instagram/Евгений Клопотенко

Еще один снимок посвящен родителям Евгения. На нем пара изображена в момент, когда танцевала танец.

Евгений Клопотенко с семьей Фото: Instagram/Евгений Клопотенко

На нескольких фото украинский кулинар заснят рядом со своим отцом, который в прошлом трудился инженером.

Евгений Клопотенко с семьей Фото: Instagram/Евгений Клопотенко Евгений Клопотенко с семьей Фото: Instagram/Евгений Клопотенко

А вот мама Евгения работала завучем в школе.

Евгений Клопотенко с семьей Фото: Instagram/Евгений Клопотенко

Клопотенко также поделился с подписчиками раритетными снимками, сделанными в пору его детства и юности. На одном из них он вместе с семьей отдыхает осенью на природе.

Евгений Клопотенко с семьей Фото: Instagram/Евгений Клопотенко

А на втором маленький Евгений вместе с мамой и сестрой отдыхают в палатке.

Евгений Клопотенко с семьей Фото: Instagram/Евгений Клопотенко

Напомним, в декабре 2023 года Евгений Клопотенко признался, что имел бронь от армии. В частности, повар отметил, что с начала полномасштабного вторжения на территорию Украины получил бронь от Министерства культуры. Длилась она до конца 2022 года. Сейчас он не имеет никаких поблажек или противопоказаний, чтобы не служить в армии.

В октябре 2023 года Евгений Клопотенко показал свое "утро после свадьбы". Победитель шоу "МастерШеф" опубликовал кадр, на котором предстал закутанным в одеяло и с чашкой кофе в руках. К образу он добавил черные солнцезащитные очки и отметил локацией Андреевский спуск в столице Украины.