Достойная замена "Игре престолов": чем покорил зрителей новый сериал "Сегун"

Критики и зрители называют сериал "Сёгун" красивым и захватывающим. И это несмотря на то, что в нем очень много сцен жестокости и насилия.

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Мини-сериал "Сегун" в жанре исторической драмы получил рейтинг 99% от критиков и 92% от зрителей на сайте Rotten Tomatoes, что делает его достойным преемником эпического фэнтезийного сериала "Игра престолов", пишет Daily Mail.

Сериал, две серии которого уже вышли на Hulu и FX, привел в восторг критиков. Они назвали его "красывым" и "захватывающим", несмотря на то, что в нем много жестокости, включая "жестокие обезглавливания, людей, сваренных заживо и разрезанных катанами".

На Rotten Tomatoes у сериала очень высокий рейтинг Фото: Скриншот

"Сегун", основанный на чрезвычайно популярном романе Джеймса Клавелла 1975 года, рассказывает художественную историю потерпевшего кораблекрушение английского моряка, который находит роль при дворе дайме, японского феодала, а также историю женщины-самурая, изо всех сил пытающейся выжить и проявить себя, несмотря на то, что она из бесчестной семьи.

Космо Джарвис играет Джона Блэкторна, западного иностранца, вовлеченного в японские интриги, известная японская звезда Хироюки Санада исполнил роль дайме, а Анна Савай появляется в роли загадочной леди Марико.

По словам Келли Лоулер из USA Today, "Сегун" может просто "побороть тот зуд "Игры престолов"", который у зрителей был с тех пор, как фэнтези HBO закрылось в 2019 году.

Ник Хилтон из The Independent написал, что Disney+, который транслирует сериал в Великобритании и других странах мира, "возможно, только что выбрал победителя" в своих усилиях переплюнуть "Игру престолов".

"Вместо того, чтобы придавать слишком большое значение личностям, которые ведут самые умелые войны, в сериале в конечном итоге рассказывается о связях как средстве достижения мира — примечательная концепция тогда, но особенно сейчас", — пишет Бен Трэверс из IndieWire.

Джон Андерсон из Wall Street Journal написал, что "Сегун повсюду выглядит как деньги — то есть он визуально пышный, обильный и правдоподобный; здесь много действий, фонтаны крови и достаточно персонажей, чтобы населить рыбацкую деревню".

Трейлер первого сезона сериала "Сегун"

Хотя сериал пытается адаптировать роман Клавелла более деликатно, чем предыдущая версия мини-сериала 1980 года, критики отмечают, что он по-прежнему остается захватывающим зрелищем для зрителей.

"Эта адаптация умело справляется со всем этим, ни разу не уступив импульсу своего захватывающего сюжета. Это похоже на целый мир, в котором, как и в исходном материале, легко заблудиться", – подчеркнул Кит Фиппс для TV Guide.

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