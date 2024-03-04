Индийский миллиардер Анант Амбани похвастался Цукербергу часами за миллион долларов

На предсвадебной вечеринке Ананта и его невесты Радики Мерчант, Марк Цукерберг и его жена Присцилла Чан были замечены любующимися часами Ананта. Стоимость часов – около миллиона долларов.

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Анант Амбани похвастался часами Richard Mille из розового золота на своей трехдневной предсвадебной вечеринке. Среди его гостей были звезды Болливуда и богачи со всего мира. Иванка Трамп, которая была среди гостей, уже назвала вечеринку за 150 миллионов долларов "очаровательной". Об этом пишет Daily Mail.

"Вы знаете, я никогда особо не хотел часы, но, увидев это, я подумал: "Часы — это круто", — заявил генеральный директор Meta Марк Цукерберг. А его жена пошутила, что она могла бы их захотеть.

Марк Цукерберг восхитился часами Ананта Амбани

Марк и Присцилла Чан были в числе звездных гостей на предсвадебных торжествах Амбани и его невесты Радики Мерчант в доме родителей Амбани в Джамнагаре, Индия, в эти выходные.

На видео, которое попало в соцсети, видно, как пара рассматривает часы, общаясь с другими гостями роскошного мероприятия, в список VIP-гостей которого входят Билл Гейтс и Хиллари Клинтон.

Предполагается, что это часы Richard Mille RMS-10 Tourbillon Koi Fish стоимостью 1 миллион долларов, украшенные розовым золотом и бриллиантами.

те самые часы за миллион долларов Фото: Sotheby’s

Роскошная предсвадебная церемония Мукеша Амбани стоимостью 120 миллионов фунтов прошла в нескольких километрах от трущоб. Весь Джамнагар был украшен праздничной иллюминацией, а также Мукеш Амбани, отец жениха и богатейший человек Индии, накормил всех жителей города.

На предсвадебной вечеринке было немало очень дорогих нарядов и украшений, но часы Ананта явно вызывали ажиотаж, раз даже Цукерберг, чье состояние составляет 176,1 миллиарда долларов, был поражен.

Марк Цукерберг и Присцилла Чан на свадьбе Ананта Амбани Фото: Mark Zuckerberg/Instagram

28-летний Анант Амбани должен жениться на Радике Мерчант, дочери богатого фармацевтического магната Шри Вирена Мерчанта, генерального директора частной медицинской компании Encore Healthcare.

Уже сейчас таблоиды говорят, что это будет свадьба века. Ведь предсвадебная вечеринка обошлась почти в 150 миллионов долларов.

На концерте выступала Рианна, которой заплатили около шести миллионов долларов. В 2018 году, на свадьбе сестры Ананта выступала Бейонсе.

Рианна на вечеринке

А в пригласительных, разосланных гостям, были указаны требования к дресс-коду.

В пятницу вечером близкие счастливой пары устроили в отеле коктейльную вечеринку на тему "Вечер в Эверленде".

На следующий день им сказали надеть "удобную обувь", чтобы "прогуляться по дикой природе", посетив центр спасения животных Reliance жениха, который занимает территорию в 650 акров и является домом для более чем 2000 животных.

Иванка Трамп с семьей на вечеринке Амбани Фото: Ivanka Trump/Twitter Декорации на свадьбе Амбани Фото: Ivanka Trump/Twitter

В тот вечер пара устроила шоу "Mela Rogue", и гостям было предложено одеться в "ослепительном романтическом стиле".

На мероприятии было представлено несколько громких выступлений, в том числе актеров Салмана Кхана, Рама Чарана, Шахрукха Кхана и Аамира Кхана. И, конечно, Рианны.

На третий день гостям было предложено взять с собой что-нибудь "повседневное и шикарное" для Tusker Trails, чтобы исследовать окрестности.

Радика Мерчант и Анант Амбани

Завершающим мероприятием был Хаштакшар, что переводится как "подпись", и гости должны были быть одеты в традиционную одежду, такую ​​как шервани и сари.

В Индии свадебные церемонии обычно длятся несколько дней и включают в себя множество смен одежды.

Радика выступила на собственной вечеринке

Невеста поблагодарила всех гостей за визит. И объяснила, что пара выбрала Джамнагар местом проведения торжеств, поскольку именно здесь они "встретились, выросли и полюбили друг друга" и именно здесь они планируют провести свое будущее.

Напомним, ранее Фокус писал о том, как должна пройти свадьба Ананта и Радики. Скорей всего, ее посетят те же селебрити и богачи, что и вечеринку. Но список вполне может дополниться.