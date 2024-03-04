Індійський мільярдер Анант Амбані похвалився Цукербергу годинником за мільйон доларів

На передвесільній вечірці Ананта і його нареченої Радики Мерчант, Марка Цукерберга і його дружину Прісциллу Чан помітили, коли вони милувалися годинником Ананта. Вартість годинника — близько мільйона доларів.

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Анант Амбані похвалився годинником Richard Mille з рожевого золота на своїй триденній передвесільній вечірці. Серед його гостей були зірки Боллівуду та багатії з усього світу. Іванка Трамп, яка була серед гостей, уже назвала вечірку за 150 мільйонів доларів "чарівною". Про це пише Daily Mail.

"Ви знаєте, я ніколи особливо не хотів годинник, але, побачивши це, я подумав: "Годинник — це круто", — заявив генеральний директор Meta Марк Цукерберг. А його дружина пожартувала, що вона могла б їх захотіти.

Марк Цукерберг захопився годинником Ананта Амбані

Марк і Прісцилла Чан були серед зіркових гостей на передвесільних урочистостях Амбані та його нареченої Радики Мерчант у будинку батьків Амбані в Джамнагарі, Індія, цими вихідними.

На відео, яке потрапило в соцмережі, видно, як пара розглядає годинник, спілкуючись з іншими гостями розкішного заходу, до списку VIP-гостей якого входять Білл Гейтс і Гілларі Клінтон.

Передбачається, що це годинник Richard Mille RMS-10 Tourbillon Koi Fish вартістю 1 мільйон доларів, прикрашений рожевим золотом і діамантами.

той самий годинник за мільйон доларів Фото: Sotheby’s

Розкішна передвесільна церемонія Мукеша Амбані вартістю 120 мільйонів фунтів пройшла за кілька кілометрів від нетрів. Весь Джамнагар був прикрашений святковою ілюмінацією, а також Мукеш Амбані, батько нареченого і найбагатша людина Індії, нагодував усіх жителів міста.

На передвесільній вечірці було чимало дуже дорогого вбрання і прикрас, але годинник Ананта явно викликав ажіотаж, раз навіть Цукерберг, чиї статки становлять 176,1 мільярда доларів, був вражений.

Марк Цукерберг і Прісцилла Чан на весіллі Ананта Амбані Фото: Mark Zuckerberg/Instagram

28-річний Анант Амбані має одружитися з Радикою Мерчант, донькою багатого фармацевтичного магната Шрі Вірена Мерчанта, генерального директора приватної медичної компанії Encore Healthcare.

Уже зараз таблоїди кажуть, що це буде весілля століття. Адже передвесільна вечірка обійшлася майже у 150 мільйонів доларів.

На концерті виступала Ріанна, якій заплатили близько шести мільйонів доларів. У 2018 році, на весіллі сестри Ананта виступала Бейонсе.

Ріанна на вечірці

А в запрошеннях, розісланих гостям, були вказані вимоги до дрес-коду.

У п'ятницю ввечері близькі щасливої пари влаштували в готелі коктейльну вечірку на тему "Вечір в Еверленді".

Наступного дня їм сказали вдягнути "зручне взуття", щоб "прогулятися дикою природою", відвідавши центр порятунку тварин Reliance нареченого, який займає територію в 650 акрів і є домівкою для більш ніж 2000 тварин.

Іванка Трамп із сім'єю на вечірці Амбані Фото: Ivanka Trump/Twitter Декорації на весіллі Амбані Фото: Ivanka Trump/Twitter

Того вечора пара влаштувала шоу "Mela Rogue", і гостям було запропоновано одягнутися в "сліпучому романтичному стилі".

На заході було представлено кілька гучних виступів, зокрема акторів Салмана Кхана, Рама Чарана, Шахрукха Кхана і Ааміра Кхана. І, звичайно, Ріанни.

На третій день гостям було запропоновано взяти з собою що-небудь "повсякденне і шикарне" для Tusker Trails, щоб досліджувати околиці.

Радика Мерчант і Анант Амбані

Завершальним заходом був Хаштакшар, що перекладається як "підпис", і гості мали бути вдягнені в традиційний одяг, такий як шервані та сарі.

В Індії весільні церемонії зазвичай тривають кілька днів і включають у себе безліч змін одягу.

Радика виступила на власній вечірці

Наречена подякувала всім гостям за візит. І пояснила, що пара обрала Джамнагар місцем проведення урочистостей, оскільки саме тут вони "зустрілися, виросли та покохали одне одного" і саме тут вони планують провести своє майбутнє.

Нагадаємо, раніше Фокус писав про те, як має відбутися весілля Ананта і Радики. Швидше за все, його відвідають ті ж селебріті та багатії, що й вечірку. Але список цілком може доповнитися.