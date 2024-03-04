Должны быть в норме: 3 гормона, которые помогают эффективно худеть

Гормоны играют огромную роль в здоровье и слаженной работе нашего организма. Они влияют на настроение, либидо и цвет кожи, а также являются одним из ключевых факторов успеха в снижении веса. Что худеть, эти три гормона должны быть в балансе.

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Принято считать, что ключом к эффективному снижению веса являются правильное питание и физическая активность, это так, но при условии, что все в порядке с гормональным фоном. Гормоны играют важную роль в похудении, так как контролируют чувство сытости, уровень стресса, а также накопление жира. Если гормоны не сбалансированы, может быть трудно похудеть и сохранить результат. Кортизол, грелин и лептин — три гормона в значительной степени контролируют потерю веса. Об этом пишет Fit For Fun.

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Кортизол – гормон стресса

Фото: Freepik

У кортизола довольно плохая репутация, но в умеренных количествах он очень полезен и даже важен для нашего здоровья. Он показывает организму опасности, тем самым защищая его.

Это становится проблемой только в том случае, если происходит постоянный выброс кортизола. Это может произойти в результате постоянного стресса, из-за недостатка сна или жестких диет, предполагающих напряженные тренировки и отсутствие важных питательных веществ. В этом случае организм находится в состоянии боевой готовности, поэтому пренебрегает наращиванием мышечной массы и накапливает воду и жир.

Грелин – гормон голода

Грелин вырабатывается и высвобождается слизистой оболочкой желудка и поджелудочной железой и, как показали многочисленные исследования, влияет на контроль чувства голода. Это связано с тем, что грелин воздействует на области мозга, которые отвечают за контроль аппетита. Повышенное выделение грелина может привести к чрезмерной тяге к еде.

К слову, как показывает недавнее исследование, повышенный уровень грелина может быть вызван недостатком сна.

Лептин – гормон сытости

Фото: Freepik

Лептин также называют гормоном сытости, поскольку он хранится в жировой ткани и посредством повышенного высвобождения сообщает организму, что вы сыты. Эксперты также считают, что лептин является аналогом грелина. Как и в случае с грелином, существует связь между уровнем лептина и достаточным сном. Недостаток сна снижает выработку лептина, а это значит, что вы не так быстро чувствуете сытость, поэтому склонны переедать.

Чтобы успешно похудеть, важно избегать длительного выброса кортизола, поддерживать низкий уровень грелина и достаточно высокий уровень лептина. Регулирование голода и сытости играет важную роль, особенно для долгосрочного снижения веса.

Если у вас слишком большой дефицит калорий и интенсивная физическая активность, это может повлиять на баланс кортизола. В такой ситуации организм переходит в режим выживания, накапливая жир и воду.

Фото: Freepik

Что делать, чтобы поддерживать баланс гормонов:

Ешьте продукты с высоким содержанием клетчатки, чтобы контролировать голод и сытость.

Соблюдайте диету, богатую белком, чтобы нарастить мышечную массу и тем самым стимулировать метаболизм.

Придерживайтесь диеты, богатой питательными веществами, чтобы обеспечить организм достаточным количеством питательных веществ.

Ограничьте потребление кофеина, алкоголя, трансжиров и сахара.

Прислушивайтесь к своим естественным ощущениям голода и сытости.

Также справиться с чувством голода могут помочь HILT-тренировки, поскольку короткие и интенсивные занятия снижают концентрацию грелина. Однако слишком длительные и напряженные тренировки могут привести к повышенному выбросу кортизола. Особенно во время интенсивных кардио-тренировок не следует превышать продолжительность тренировки от 30 до 45 минут, если ваша цель — похудеть.

Также важно помнить, что чем интенсивнее тренировка, тем дольше вы должны позволять себе отдыхать, чтобы мышцы могли восстановиться, а уровень кортизола снова прийти в норму.

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Этот материал носит исключительно информационный характер и не содержит советов, которые могут повлиять на ваше здоровье. Если у вас есть проблемы, обратитесь к специалисту.