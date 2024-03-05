Возвращение Гарри и Меган в королевскую семью возможно только при поддержке принца Уильяма, — эксперт

Королевский эксперт предположил, что можно будет увидеть возвращение Сассексов в Великобританию уже в этом году. Он считает, что Меган Маркл было бы хорошо вернуться в Великобританию вместе с Гарри и их двумя детьми.

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Бывший королевский дворецкий и эксперт по этикету Грант Харольд считает, что принц Гарри и Меган Маркл вскоре могут вернуться в королевскую семью, если принц Уильям даст свое благословение, сообщает Мirror.

Герцог и герцогиня Сассекские отстранились от своих королевских обязанностей в 2020 году, но с тех пор Гарри объявил о своих планах вернуться в Великобританию. После короткой поездки в Лондон, чтобы проведать больного короля Чарльзу ІІІ, Гарри в программе "Доброе утро, Америка" сказал: "У меня запланированы другие поездки, которые проведут меня через Великобританию или обратно в Великобританию. Мне хотелось бы видеться с моей семьей как можно чаще".

Грант Харролд считает, что Меган и Гарри могут вернуться в королевскую семью, несмотря на их многолетнюю вражду. Однако для этого паре придется наладить отношения с принцем Уэльским.

Принцесса Кейт Миддлтон, принц Уильям, принц Гарри и герцогиня Меган Маркл Фото: Getty

Грант, проработавший на монарха семь лет, признал, что трудно сказать наверняка, вернутся ли Меган и Гарри в качестве полноправных членов королевской семьи, но предположил, что "это возможно". По его мнению, королевской семье придется изменить свои натянутые отношения, прежде чем "можно будет воссоединиться".

"Он (принц Гарри — ред.) мог бы обсудить со своим братом возможность возобновления своих королевских обязанностей, но очевидно, что за последние пару лет произошло так много всего, и в этом нужно разобраться, прежде чем Сассексы вернутся навсегда", — прокомментировал эксперт. Он считает, что сложившиеся отношения не "слишком далеко зашли", их можно исправить.

В последние годы Гарри и Уильям разругались. Герцог Сассекский подробно описал натянутые отношения с братом в своих мемуарах. Гарри обвинил Уильяма в том, что он назвал Меган "трудной", "грубой" и "резкой". Во время ссоры между братьями завязалась драка. "Уильям схватил меня за воротник, разорвал мое украшение и сбил меня на пол", — написал в книге принц Гарри.

Грант вспомнил, насколько близки были Гарри и Уильям, когда герцог Сассекский работал в королевской семье. Он также считает, что Меган Маркл было бы хорошо вернуться в Великобританию вместе с Гарри и их двумя детьми — принцем Арчи и принцессой Лилибет. Бывший дворецкий предположил, что поклонники королевской семьи могут даже увидеть возвращение Сассексов в Великобританию уже в этом году.

Напомним, 26 февраля сообщалось, что принц Уильям "блокирует" возвращение Гарри в королевскую семью, чтобы защитить свою жену. Эксперт Хелена Чард заявила, что у принца Уильяма "свои личные проблемы" и он вряд ли позволит принцу Гарри "вернуться обратно в семью".