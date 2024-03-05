Кэти Холмс в элегантном черном платье посетила гала-концерт в Нью-Йорке (фото)

Актриса выглядела великолепно в красивом вечернем наряде. На лицо она нанесла неброский макияж.

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Американская актриса, режиссер и продюсер Кэти Холмс посетила гала-концерте Roundabout Theater Company 2024, который состоялся в понедельник, 4 марта, в бальном зале Ziegfeld в центре Манхэттена, сообщает Daily Mail.

Актриса Кэти Холмс Фото: Getty Images

Журналисты заметили, что 45-летняя Холмс "пошла по сказочным стопам Энди Макдауэлл и Паулины Поризковой" и показала седые корни. Они предположили, что Кэти и ее постоянный парикмахер DJ Quintero решили прекратить красить волосы.

Знаменитость продемонстрировала свою стройную фигуру в черном макси-платье без рукавов с каскадными складками спереди. Свой элегантный образ она дополнила черными туфлями "ча-ча" с белыми розами.

Актриса Кэти Холмс Фото: Getty Images

Визажист Женевьева Херр подчеркнула ее естественно густые брови и нанесла серебристые тени для век. На губы была нанесена темно-розовая помада. Из украшений на актрисе были красивые серьги в виде капель, а также в носу небольшая серьга-нострил.

Актриса Кэти Холмс Фото: Getty Images

У Кэти не было профессиональных актерских выступлений с тех пор, как она снялась в постановке внебродвейской труппы Roundabout Theater Company год назад. Кроме этого, Холмс сыграла кинозвезду Джулию Чивер в еврейской драме режиссера Барри Эдельштейна "Странники" по сценарию Анны Зиглер, которая шла с 26 января по 2 апреля 2023 года в театре Лоры Пелс на Манхэттене.

Личная жизнь Кэти Холмс

Актриса Кэти Холмс родилась в Огайо 18 декабря 1978 года в многодетной семье. Первую главную роль в кино сыграла в 1999 году в фильме "Убить миссис Тингл". Самый известная ее работа — это фильм Кристофера Нолана "Бэтмен: Начало".

Во время съемок в сериале "Бухта Доусона" (первый и часть второго сезона) встречалась с партнером по сериалу Джошуа Джексоном. Затем, с 2000 года, начала встречаться с Крисом Клейном. В 2003 году они обручились, однако в начале 2005 года расстались. Уже в апреле 2005 года Кэти Холмс впервые появилась на публике с Томом Крузом. Через год, 18 апреля 2006 года, родилась их дочь Сури. Поженились они 18 ноября 2006 года в Италии.

Свадьба Тома Круза и Кэти Холмс в 2006 году Фото: Getty Images

29 июня 2012 года было объявлено, что Холмс подала на развод, и она будет добиваться единоличной опеки над их дочерью Сури. 9 июля 2012 года между бывшими супругами было подписано соглашение о разводе, согласно которому Кэти получила полную единоправную опеку над дочерью. До 18 апреля 2024 года, когда Сури исполнится 18 лет, Кэти получит последнюю выплату по алиментам от Тома Круза в размере 33 333 долларов.

Кэти Холмс с дочерью Сури Фото: Dailymail.co.uk

Ранее, 14 февраля, сообщалось, что чрезмерная опека Кэти Холмс спасла ее дочь от сайентологии. 17-летняя Сури Круз – единственная биологическая дочь актера. Уже много лет отец с ней не общается, поскольку она не разделяет его веру.