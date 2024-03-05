Кеті Голмс в елегантній чорній сукні відвідала гала-концерт у Нью-Йорку (фото)

Актриса мала чудовий вигляд у красивому вечірньому вбранні. На обличчя вона нанесла непомітний макіяж.

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Американська акторка, режисерка і продюсерка Кеті Голмс відвідала гала-концерт Roundabout Theater Company 2024, який відбувся в понеділок, 4 березня, у бальному залі Ziegfeld у центрі Мангеттена, повідомляє Daily Mail.

Актриса Кеті Голмс Фото: Getty Images

Журналісти помітили, що 45-річна Холмс "пішла казковими стопами Енді Макдавелл і Пауліни Порізкової" і показала сиве коріння. Вони припустили, що Кеті та її постійний перукар DJ Quintero вирішили припинити фарбувати волосся.

Знаменитість продемонструвала свою струнку фігуру в чорній максі-сукні без рукавів з каскадними складками спереду. Свій елегантний образ вона доповнила чорними туфлями "ча-ча-ча" з білими трояндами.

Актриса Кеті Голмс Фото: Getty Images

Візажист Женев'єва Херр підкреслила її природно густі брови і нанесла сріблясті тіні для повік. На губи була нанесена темно-рожева помада. З прикрас на акторці були красиві сережки у вигляді крапель, а також у носі невелика сережка-ностріл.

Актриса Кеті Голмс Фото: Getty Images

У Кеті не було професійних акторських виступів відтоді, як вона знялася в постановці позабродвейської трупи Roundabout Theater Company рік тому. Крім цього, Холмс зіграла кінозірку Джулію Чівер у єврейській драмі режисера Баррі Едельштейна "Мандрівники" за сценарієм Анни Зіглер, що йшла з 26 січня по 2 квітня 2023 року в театрі Лори Пелс на Мангеттені.

Особисте життя Кеті Голмс

Акторка Кеті Голмс народилася в Огайо 18 грудня 1978 року в багатодітній родині. Першу головну роль у кіно зіграла 1999 року у фільмі "Вбити місіс Тінгл". Найвідоміша її робота — це фільм Крістофера Нолана "Бетмен: Початок".

Під час зйомок у серіалі "Бухта Доусона" (перший і частина другого сезону) зустрічалася з партнером по серіалу Джошуа Джексоном. Потім, з 2000 року, почала зустрічатися з Крісом Клейном. У 2003 році вони заручилися, проте на початку 2005 року розлучилися. Уже у квітні 2005 року Кеті Голмс вперше з'явилася на публіці з Томом Крузом. Через рік, 18 квітня 2006 року, народилася їхня донька Сурі. Одружилися вони 18 листопада 2006 року в Італії.

Весілля Тома Круза і Кеті Голмс у 2006 році Фото: Getty Images

29 червня 2012 року було оголошено, що Голмс подала на розлучення, і вона домагатиметься одноосібної опіки над їхньою дочкою Сурі. 9 липня 2012 року між колишнім подружжям було підписано угоду про розлучення, згідно з якою Кеті отримала повну одноосібну опіку над дочкою. До 18 квітня 2024 року, коли Сурі виповниться 18 років, Кеті отримає останню виплату за аліментами від Тома Круза в розмірі 33 333 доларів.

Кеті Голмс із донькою Сурі Фото: Dailymail.co.uk

Раніше, 14 лютого, повідомлялося, що надмірна опіка Кеті Голмс врятувала її доньку від саєнтології. 17-річна Сурі Круз — єдина біологічна дочка актора. Уже багато років батько з нею не спілкується, оскільки вона не поділяє його віру.