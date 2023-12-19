Кеті Голмс відзначила 45-річчя в компанії дорослої дочки від Тома Круза (фото)

Мати і дось виглядали, немов сестри.

Related video

Американська акторка Кеті Голмс, колишня дружина Тома Круза, відзначила своє 45-річчя прогулянкою Нью-Йорком у компанії 17-річної доньки Сурі, пише Daily Mail.

Під час виходу Кеті була одягнена в чорну сукню з довгими рукавами і пір'ям уздовж манжетів, а також у пару білих черевиків з гострим носком. Вона накинула на плечі довге пальто кольору слонової кістки і взяла з собою чорну шкіряну сумочку.

Сурі вибрала прозорі чорні колготки, довге сіре пальто, а навколо її шиї був обгорнутий товстий темно-бордовий шарф з малюнком.

І мати, і дочка перебували в піднесеному настрої і були схожі на сестер.

Кеті була одружена з Томом з 2006 по 2012 рік. Їхня дочка Сурі, яка є єдиною біологічною дитиною Круза, з'явилася на світ у квітні 2006 року.

Минулого літа Кеті розповіла, що її донька записала кавер на пісню Blue Moon для свого фільму "Самотні разом", сценарій до якого кінозірка написала, зрежисирувала і в якому знялася.

"Вона дуже, дуже талановита. Вона сказала, що зробить це, і записала це, і я дозволила їй зробити свою справу. Загалом я саме так і керую. Це на кшталт: "Я думаю, ми всі цього хочемо — йди і роби свою справу". Мені завжди потрібен талант найвищого рівня, тому я попросила її", — зізнавалася Холмс журналістам.

Сурі Круз закінчить середню школу в червні і вступить до коледжу восени 2024 року. Зараз Кеті отримує на неї від Тома Круза аліменти в розмірі 33 тисячі доларів, але виплати припиняться у квітні, коли Сурі виповниться 18 років. При цьому батько дівчини, статки якого перевищують 600 млн доларів, оплатить навчання своєї дочки в коледжі.

Як відомо, актор не спілкується із Сурі вже давно, оскільки вона не є адептом саєнтології. Однак це не завадило йому закрутити роман із російською моделлю та колишньою дружиною олігарха Ельсіною Хайровою. Заради вечері зі своєю новою пасією Том навіть орендував цілий ресторан.

Раніше Фокус писав, що у Тома Круза є таємний план заманити свою дочку Сурі в саєнтологію.