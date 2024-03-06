Всего 100 человек в мире: трехлетняя девочка покорила соцсети своей прической (фото, видео)

Малышка совершенно не комплексует по поводу своей особенности. Единственное, что раздражает ее мать Шарлотту, – это желание посторонних людей потрогать волосы дочери.

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Трехлетняя Лейлпа Дэвис, которая живет со своей 30-летней матерью Шарлоттой, 37-летним отцом Кевином и четырехлетним братом Фредди в Грейт-Блейкенхэме, Саффолк (Англия), – одна из 100 человек в мире, которой поставили диагноз "синдром нерасчесываемых волос", пишет издание Suffolk News.

Мама Лейлы, Шарлотта Дэвис, говорит, что ее дочку прозвали "Пушистиком" за ее пушистые светлые волосы, которые невозможно расчесать.

Лейла растет веселым и артистичным ребенком

Синдром нерасчесываемых волос – это состояние, характеризующееся сухими, вьющимися волосами, которые не поддаются попыткам их приручить.

Он развивается в детстве, часто в период от младенчества до трех лет, но может проявиться и в 12 лет. Состояние волос также известно как "стеклянные волосы" и обычно со временем улучшается. Чаще всего это происходит к подростковому возрасту.

В мире не более 100 человек с таким синдромом

Дети, у которых развивается это заболевание, обычно имеют светлые волосы.

Шарлотта отмечает, что ее дочь совершенно не страдает от своей особенности.

"Другие дети никогда не относятся к этому негативно, а это значит, что она очень счастливая девочка. Она не стесняется и со всеми разговаривает. Дочка впервые постриглась в феврале прошлого года, но ее волосы все еще торчат в разные стороны. Сейчас мы можем заплести их, но делаем это не слишком часто, так как не хотим стягивать их, поскольку они очень хрупкие и могут легко ломаться", – говорит женщина.

Лейлу впервые постригли в феврале 2023 года

Кроме "Пушистая", у нее есть и другие прозвища, например, Борис Джонсон и Альберт Эйнштейн.

Мать отмечает, что о волосах Лейлы говорят в основном взрослые, и у нее было несколько случаев, когда люди трогали их, не спросив предварительно разрешения:

"Люди, кажется, думают, что можно протянуть руку и прикоснуться к ней. Я должна научить ее согласию, и мне сложно объяснить трехлетнему ребенку, почему люди могут захотеть прикасаться к ее волосам. Я также хочу дать понять ей, что ненормально, чтобы люди прикасались к ней, не спросив. Но, поскольку ей всего три года, я не хочу ее пугать. Люди никогда не имеют в виду ничего плохого, но они просто протягивают руку, желая почувствовать это".

В дальнейшем Шарлотта мечтает делать дочке прически.

"Я надеюсь, что ее волосы не изменятся и станут немного длиннее, чтобы однажды мы могли собрать их в хвост. Я просто хочу, чтобы ей это нравилось, потому что, когда она вырастет, дети внезапно начнут делать замечания. Моя работа как мамы — подготовить своих детей к любой ситуации. Поэтому я просто надеюсь, что она сочтет это крутым, как и я", – добавила миссис Дэвис.

Несмотря на периодическое нежелательное внимание, Шарлотта сказала, что Лейла — беспечная маленькая девочка, которая любит петь и танцевать балет. Она создала для дочери аккаунт в Instagram и сказала, что поддержка, которую они получили и смогли оказать, была потрясающей.

Ранее Фокус писал, что в Мексике родилась уникальная девочка с шестисантиметровым хвостом.