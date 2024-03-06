Как подобрать одежду, чтобы выглядеть стройнее (фото)

Каждая женщина мечтает выглядеть стройной, даже когда и не имеет лишних килограммов. Однако, часто, из-за неправильно подобранной одежды, фасона, цвета или комбинации, женщины автоматически добавляют себе лишних килограммов, ширины, режут высоту и выглядят не так, как бы им хотелось. Все из-за неправильного выбора и комбинации.

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Чтобы не попадать в такие ситуации Фокус подготовил подборку советов, которые годами формировали стилисты. Эти советы рассказывают, как приемы способны сделать фигуру стройнее и при необходимости скроют нюансы фигуры.

Вертикаль цвета

Можно создавать полностью монохромный образ или только в нижней части. Например, одевать обувь тон низу или колготок — это создает вертикальную линию и максимально вытягивает силуэт.

Завышенная талия и укороченный верх

Такой прием делает ноги длиннее и за счет этого мы выглядим стройнее. Важно не использовать сильно облегающие вещи в области талии и не подчеркивать нюансы фигуры.

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Полуприлегающий силуэт

Это когда между телом и одеждой есть воздух, но сохраняется силуэт по сравнению с оверсайз. Вещи такого кроя способны умело скрывать нюансы фигур, но при этом не увеличивать ее.

Цвет и фактура

Гладкие, матовые, темные ткани визуально уменьшают объем той области, где они есть. Фактурные, глянцевые, светлые ткани, наоборот, привлекают внимание и увеличивают объем.

Открытые запястья и лодыжки

Демонстрация тончайших частей тела позволяет нам выглядеть более хрупкими и миниатюрными.

Напомним, ранее мы писали, как выбрать и с чем носить базовый ремень. Кроме этого, Фокус писал, не только черный: какой цвет волос старит женщин.