Як підібрати одяг, щоб виглядати стрункішою (фото)

Кожна жінка мріє виглядати стрункою, навіть коли і не має зайвих кілограмів. Однак, часто, через неправильно підібраний одяг, фасон, колір або комбінацію, жінки автоматично додають собі зайвих кілограмів, ширини, ріжуть висоту та виглядають не так, якби їм хотілося. Все через неправильний вибір та комбінацію.

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Щоб не потрапляти в такі ситуації Фокус підготував підбірку порад, які роками формували стилісти. Ці поради розповідають, як прийоми здатні зробити фігуру стрункішою і при необхідності приховають нюанси фігури.

Вертикаль кольору

Можна створювати повністю монохромний образ або тільки в нижній частині. Наприклад, одягати взуття тон низу або колготок — це створює вертикальну лінію і максимально витягує силует.

Завищена талія та укорочений верх

Такий прийом робить ноги довшими і за рахунок цього ми виглядаємо стрункішими. Важливо не використовувати речі, що сильно облягають, в області талії і не підкреслювати нюанси фігури.

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Напівприлеглий силует

Це коли між тілом та одягом є повітря, але зберігається силует у порівнянні з оверсайз. Речі такого крою здатні вміло приховувати нюанси фігур, але водночас не збільшувати її.

Колір та фактура

Гладкі, матові, темні тканини візуально зменшують обсяг тієї області, де вони є. Фактурні, глянсові, світлі тканини, навпаки, привертають увагу та збільшують обсяг.

Відкриті зап'ястя та щиколотки

Демонстрація найтонших частин тіла дозволяє нам виглядати більш крихкими та мініатюрними.

Нагадаємо, раніше ми писали, як обрати і з чим носити базовий ремінь. Крім цього, Фокус писав, не лише чорний: який колір волосся старить жінок.