Жіноче взуття на весну на плоскому ходу, яке буде в тренді у 2024 (фото)

Взуття на плоскій підошві є дуже зручним варіантом для жінок у весняний період. Таке взуття може включати балетки, кеди, мокасини або кросівки з плоскою підошвою, які допоможуть забезпечити комфорт та підтримку під час прогулянок у весняний час.

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Вони стануть відмінним доповненням до вашого весняного гардероба. Фокус підготував підбірку варіантів жіночого взуття на плоскій підошві, яке буде в тренді цієї весни.

Туфлі Мері Джейн

Лакові туфлі Мері Джейн — це один із трендів у світі моди. Ці класичні стильні туфлі з лаковим покриттям є елегантним додатком до будь-якого образу. Вони можуть бути виготовлені з різних матеріалів і доступні у різних кольорах. Носити такі туфлі можна як з вечірнім платтям, так і зі спідницею або брюками для повсякденного образу.

Мері Джейн туфлі — відмінний вибір для тих, хто любить жіночні та елегантні образи. Щоб створити стильний образ з лаковими туфлями Мері Джейн, можна спробувати поєднати лакові туфлі Мері Джейн з жіночою сукнею або класичною спідницею та блузою. Це додасть вашому образу елегантності. Для більш кежуал образу можна поєднати лакові туфлі Мері Джейн з джинсами та легкою блузою. Це створить гармонійний та стильний вигляд. Якщо ви шукаєте офіційний образ, спробуйте поєднати лакові туфлі Мері Джейн з класичним жакетом та брюками. Це додасть вам впевненості та стилю.

Лакові лофери

Лакові лофери є досить популярним трендом у світі взуття. Вони додають вишуканості та шарму будь-якому образу. Багато дизайнерських брендів випускають цю модель у своїх колекціях. Це стильний вибір для тих, хто любить елегантність і оновлює свій гардероб згідно з останніми трендами.

Лакові лофери можна поєднати з різними стилями одягу, зокрема зі спідницею або штанами в класичному крої, можна створити офісний або бізнес-лук.

Додаючи лакові лофери до джинсів або шортів разом з футболкою чи сорочкою, ви можете створити повсякденний і стильний образ. Спробуйте комбінувати лакові лофери зі спортивним костюмом або тренувальними штанами для цікавого і нетрадиційного образу.

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Лакові балетки

Лакові балетки зараз є модним варіантом взуття. Вони стильні та універсальні, ідеально підходять для додавання нотки вишуканості будь-якому вбранню. Незалежно від того, чи віддаєте ви перевагу класичному чорному, чи сміливим кольорам, ви легко знайдете пару лакових балеток, які відповідатимуть вашому стилю.

Для класичного стилю скомбінуйте лакові балетки зі спідницею-олівцем і блузою чи сорочкою. Для повсякденного образу носіть лакові балетки з джинсами та футболкою або светром. Поєднуйте балетки з вечірньою сукнею або комбінезоном для святкових подій.

Лакові мюлі

Зараз одним із популярних трендів є лакові мюлі. Це взуття виглядає стильно й елегантно, а також може бути відмінним варіантом для весняного та літнього гардеробів. Вони можуть бути яскравого кольору або більш природного відтінку, але завжди привертатимуть увагу своїм блиском. Гарний вибір для модниць, які люблять вишуканий стиль.

Лакові мюли чудово поєднуються з штанами на завуженій посадці, сорочками або блузками з красивим принтом, або навіть з вбранням у спортивному стилі

Нагадаємо, раніше ми писали, базовий взуттєвий гардероб на весну 2024. Крім цього, Фокус писав, з чим носити блискучу спідницю весною 2024.