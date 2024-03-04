Базовий взуттєвий гардероб на весну 2024 (фото)

Весна вже прийшла, а значить актуальне питання, а яке взуття носити? І питання не тільки в актуальності, а ще й в зручності та універсальності. Звісно, кожен обирає взуття за своїми вподобаннями, одна існують базові моделі, які модні кожного сезону.

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Лофери

Тенденції у моді часто змінюються, а жіночі лофери залишаються популярними в кожному сезоні. В цьому сезоні можна помітити, що жіночі лофери з різноманітними деталями, такими як кисті або бусини, є особливо модними. Також популярні лофери на товстій підошві або з вишивкою. Нейтральні кольори, такі як чорний, коричневий або бежевий, залишаються класикою і легко поєднуються з будь-яким стилем одягу. Не забувайте про комфорт — обирайте лофери з якісних матеріалів і зручною колодкою.

Балетки

Балетки жіночі є вічною класикою в гардеробі будь-якої модної леді. Сучасні тренди включають різні кольори (такі як нейтральні тони, пастельні відтінки, або яскраві кольори), різноманітні матеріали (шкіра, замш, текстиль), а також додаткові деталі (якісна обробка, вишивка, камені, блискучі елементи). Завжди краще підібрати взуття, яке підійде під ваш стиль та вигідно підкреслить вашу індивідуальність.

Салінгбеки

Останнім модним трендом у взутті цього сезону стали туфлі на підборах. Вони універсальні, і їх можна одягати на будь-який випадок. Туфлі на підборах повернулися на злітно-посадкові подіуми в усьому світі і є обов’язковим атрибутом для всіх, хто хоче бути в тренді у своєму виборі взуття.Салінгблеки — це альтернатива високим підборам, які витягують силует.

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Кросівки

Жіночі кросівки з яскравими кольорами, масивною підошвою та футуристичним дизайном зараз у тренді у світі моди. Перш за все вони комфортні та універсальні, адже з кросівками можна стилізувати різні образи.

Кеди

Кеди — це позачасовий тренд, який зручний майже всім. Кеди можна носити з джинсами, шортами, спідницями або навіть платтям. Це дуже універсальне взуття, яке підійде практично до будь-якого образу.

Батильйони

Ботильйони — це модне взуття, яке часто виглядає як комбінація чобітків із підйомом до щиколотки та чобіт. Це високі чоботи із широким верхом, які виглядають стильно і красиво. Вони доступні в різних стилях і дизайнах, що дозволяє жінкам вибрати варіант, який відповідає їхньому смаку та стилю.

Чоботи

Чоботи до коліна — це модний тренд у взутті, який став популярним серед багатьох модних брендів і дизайнерів. Високі чоботи можуть бути виготовлені з різних матеріалів, таких як шкіра, замша або текстиль, і часто використовуються як стильний елемент взуття для холодного сезону.

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