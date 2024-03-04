Які шкірянки будуть в тренді цієї весни (фото)

Весна вже показала свої перші промінчики, а це значить, що час діставати зі свого гардероба весняний верхній одяг. Оскільки весна характеризується першим теплом, то для неї притаманне носіння шкіряних курток, які не лише легкі та зручні, а й дуже стильні.

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Звісно з приходом нового сезону змінюється і модна на шкірянки. Фокус підготував підбірку варіантів шкіряних курток, які будуть в тренді весною 2024.

Звісно не втратять свою актуальність укорочені шкіряні куртки. Ці куртки мають коротшу довжину та створюють сучасний та різкий вигляд. Крім цього, в моді залишаються шкіряні куртки великого розміру. Цей стиль популярний завдяки своїй невимушеній атмосфері.

Також варто звернути увагу на шкіряні куртки в мото-стилі. Ці куртки зазвичай мають асиметричну блискавку та деталі в мото-стилі для крутого та бунтарського вигляду. Актуальні також будуть і шкіряні куртки з поясом на талії, які можуть підкреслити вашу фігуру та додати нотку вишуканості.

Спокійно можна купувати шкіряні куртки з прикрасами — куртки з шпильками, вишивкою чи іншими декоративними елементами зроблять акцент і додадуть індивідуальності вашому вбранню.

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Щодо кольорової палітри. Якщо ваш стиль спокійний та виважений, зверніть увагу на куртку у світлій кольоровій гамі. Якщо ж ви навпаки полюбляєте драматичні нотки, тоді темні варіації для вас.

Крім цього, цієї весни будуть в тренді вінтажний та гранжевий витертий ефект. Щодо кольорової палітри. Зверніть увагу на бордовий, оливковий, синій чи навіть рожевий.

Стилізувати шкірянку можна з легкими спідницями, штанами і навіть шортами-бермудами.

Нагадаємо, раніше ми писали, 5 трендових варіантів спідниць, які зроблять вас стрункішою. Крім цього, Фокус писав, як прикрасити жіночу сумочку, щоб бути в тренді.