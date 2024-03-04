Какие кожанки будут в тренде этой весной (фото)

Весна уже показала свои первые лучики, а это значит, что время доставать из своего гардероба весеннюю верхнюю одежду. Поскольку весна характеризуется первым теплом, то для нее характерно ношение кожаных курток, которые не только легкие и удобные, но и очень стильные.

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Естественно с приходом нового сезона меняется и модная на кожанки. Фокус подготовил подборку вариантов кожаных курток, которые будут в тренде весной 2024.

Конечно не потеряют свою актуальность укороченные кожаные куртки. Эти куртки имеют более короткую длину и создают современный и резкий вид. Кроме этого, в моде остаются кожаные куртки большого размера. Этот стиль популярен благодаря своей непринужденной атмосфере.

Также стоит обратить внимание на кожаные куртки в мото-стиле. Эти куртки обычно имеют асимметричную молнию и детали в мото-стиле для крутого и бунтарского вида. Актуальны также будут и кожаные куртки с поясом на талии, которые могут подчеркнуть вашу фигуру и добавить нотку изысканности.

Спокойно можно покупать кожаные куртки с украшениями — куртки с булавками, вышивкой или другими декоративными элементами сделают акцент и придадут индивидуальности вашему наряду.

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Относительно цветовой палитры. Если ваш стиль спокойный и взвешенный, обратите внимание на куртку в светлой цветовой гамме. Если же вы наоборот любите драматические нотки, тогда темные вариации для вас.

Кроме этого, этой весной будут в тренде винтажный и гранжевый вытертый эффект. Относительно цветовой палитры. Обратите внимание на бордовый, оливковый, синий или даже розовый.

Стилизовать кожанку можно с легкими юбками, брюками и даже шортами-бермудами.

Напомним, ранее мы писали, 5 трендовых вариантов юбок, которые сделают вас стройнее. Кроме этого, Фокус писал, как украсить женскую сумочку, чтобы быть в тренде.