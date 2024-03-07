Поддержите нас UA
UA
Разделы
Материалы
Поддержите нас
Стиль жизни

7 марта 2024 года: священномучеников Василия, Ефрема и других - что сегодня нельзя делать

Священномученики Василий, Ефрем, Капитан, Евгений и другие
Фото: Википедия | Священномученики Василий, Ефрем, Капитан, Евгений и другие

Сегодня нельзя прокрастинировать и лениться, а также переносить дела на завтра. Пасмурный день – к заморозкам.

Related video

Что случилось в этот день:

Cегодня в православной церкви почитают память священномучеников, епископствовавших в Херсонесе: Василия, Ефрема, Капитана, Евгения и других.

Также 7 марта в Украине и мире отмечают Всемирный день книги.

Что нельзя делать 7 марта:

  • прокрастинировать и лениться;
  • выяснять отношения;
  • переносить дела на завтра;
  • повышать голос на детей;
  • делать перестановку в доме или квартире.

Народные приметы и поверья:

  • пасмурный день – к заморозкам;
  • синий горизонт сулит потепление;
  • южный ветер – к весенней засухе;
  • тает вода, но лед держится – будет неурожайный год.

День ангела празднуют:

Павел, Василий, Евгений, Емельян, Нестор, Лаврентий, Мотря.

Родились сегодня:

1932 год — Владимир Дахно (ум. 2006), советский и украинский художник-мультипликатор

А также в этот день:

1657 год — французский король Людовик XIV запретил продажу спиртного индейцам Америки

1926 год — установлена радиотелефонная связь между Лондоном и Нью-Йорком