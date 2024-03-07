Принц Людвиг Баварский и Софи-Александра Эвекинк ждут первенца (фото)

Пара поженилась в мае 2023 года. Если родится мальчик, он станет в линию преемственности среди потомков мужского пола Дома Виттельсбахов.

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Принц Людвиг Баварский и Софи-Александра Эвекинк связали себя узами брака на одной из самых роскошных королевских свадеб и теперь этим летом счастливая пара встретит своего первенца, сообщает Hello Magazine.

По данным немецкой газеты Augsburger Allgemeine, принцесса Софи упомянула о своей беременности во время лекции о 17 целях устойчивого развития ООН на прошлой неделе.

Гражданка Нидерландов и Канады, которая является кандидатом на докторскую диссертацию на юридическом факультете Оксфордского университета, сообщила, что не сможет принять участие в ежегодном марше по сбору средств Löwenmarsh ("Марш Льва"), поскольку по срокам приближается к родам.

Представитель Палаты представителей Баварии Кармен Шрамка также подтвердила радостную новость местной газете.

Если родится мальчик, он станет в линию преемственности, которая передается по наследству только среди потомков мужского пола Дома Виттельсбахов.

Людвиг — сын принца Луитпольда и Катрин Беатрикс Виганд. Франц, герцог Баварский, который в настоящее время является главой дома Виттельсбахов, живет со своим партнером Томасом Грейнвальдом с 1980 года и никогда не имел детей.

Его предполагаемым наследником является принц Макс, но, поскольку у Макса пять дочерей и нет сыновей, двоюродный брат Франца, принц Луитпольд, является следующим в линии преемственности, за ним следует принц Людвиг, а затем, возможно, новый член королевской семьи, если новорожденный малыш будет мужского пола.

О помолвке Людвига и Софи-Александры было объявлено в августе 2022 года. Пара поженилась в мае 2023 года в Театинской церкви в Мюнхене. По этому случаю герцогом Францем был устроен прием в Баварским в замке Нимфенбург.

Принц Людвиг Баварский с женой Софи-Александрой Эвекинк Фото: Getty Images

Невеста Софи-Александра выглядела великолепно в кружевном свадебном платье от ливанского дизайнера Рима Акры и в старинной тиаре баварской королевской семьи с бриллиантами и сапфирами.

Принц Людвиг Баварский и Софи-Александра Эвекинк Фото: Getty Images

Сообщается, что невеста потеряла сознание во время свадебной церемонии, и ей пришлось оказать медицинскую помощь. Но после приема сладостей Софи снова почувствовала себя хорошо и торжество продолжилось.

Напомним, 4 марта сообщалось, что Иванка Трамп в потрясающем платье посетила предсвадебное торжество индийских миллиардеров. Свадьба Ананта Амбани и Радики Мерчант станет грандиозным событием. Уже приглашены более 1000 гостей.