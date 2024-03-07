Три поколения одной семьи: Ирина Билык опубликовала в своем фотоблоге уникальное фото

Артистка опубликовала раритетный снимок, на котором она еще маленьким ребенком сидит на руках у бабушки. На фото есть также мама певицы Анна Яковлевна, одетая по моде начала 70-х годов.

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Украинская певица Ирина Билык поделилась раритетным снимком, на котором она запечатлена вместе со своими мамой и бабушкой. Фотографию артистка опубликовала на своей странице в социальной сети Instagram.

На черно-белом снимке Ирина еще совсем ребенок. Возможно, на фото ей нет даже и года. Девочку держит на руках бабушка, а мама Анна Яковлевна поддерживает ее руки, страхуя таким образом маленькую Ирину.

Бабушка будущей певицы одета в черный пиджак, на голове у женщины повязан белый платок. На Анне Билык — черное легкое пальто с небольшой меховой оторочкой в районе воротника. Волосы у молодой женщины уложены в модную в начале 70-х годов прошлого века в СССР прическу "бабетта", которую она подчеркнула стильным аксессуаром в виде пёстрой ленты.

В то же время маленькую Ирину одели в светлый чепчик и светлый костюмчик. В руки девочке дали погремушку.

Ирина, ее мама и бабушка сфотографированы на фоне частного дома. Так, сзади Анны Билык можно увидеть раскидистое дерево, возле которого стоит детская коляска.

В подписи к фотографии Билык спросила у своей аудитории о том, какое самое вкусное бабушкино блюдо они помнят из своего детства. Также в хештегах артистка уточнила, что на фото — три поколения одной семьи.

Ирина Билык показала, как выглядели ее мама и бабушка сразу после ее рождения Фото: Ирина Билык/ Instagram

Напомним, в начале марта Андрей Данилко показал свои детские фото. Артист опубликовал две фотографии, сделанные в раннем детстве. Одна из них — портрет, а вторая сделана во время новогодних праздников.

А в конце февраля Джамала показала раритетную фотографию с бабушкой. Певица поделилась снимком в сторис, когда рассказывала о своей тоске по Крыму и проведенном на полуострове детстве. Певица добавила, что верит в освобождение полуострова от оккупантов.