С какими цветами стильно сочетать леопардовый принт этой весной (фото)

Конечно, сочетание леопардового цвета с другими выглядит стильно. Леопардовый цвет хорошо гармонирует с оттенками бежевого, черного, коричневого, зеленого или красного.

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Однако этой весной стилисты советуют посмотреть на другие варианты сочетания. Фокус подготовил подборку варианте стилизации леопардового с другими цветами.

Леопардовый с бежевым

Леопардовое и бежевое сочетание может создать стильный и элегантный образ. Леопардовый цвет может выступать как акцент, например, в виде платья, жакета или сумки, тогда как бежевый цвет может использоваться для более базовых вещей, таких как брюки, блузки или обувь. Такое сочетание цветов выглядит гармонично и стильно, но важно придерживаться золотой середины, поскольку яркость и контрастность может быть преувеличенной.

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Леопардовый с хаки

Леопардовый узор — это обычно комбинация темно-янтарного, черного и коричневого золота. Этот оттенок часто сочетается с хаки — светло-зеленым цветом, напоминающим военный камуфляж. Такое сочетание создает стильный и экзотический образ, который подойдет как для повседневного, так и для вечернего образа.

Леопардовый с коричневым

Цвет леопарда — это сочетание пятнистого узора черного, коричневого и золотистого цветов. Сочетание леопардового цвета с коричневым может создать стильный и элегантный образ. Можно попробовать совместить коричневые брюки или юбку с блузкой или свитером в леопардовых оттенках для интересного и привлекательного образа. Также можно добавить аксессуары в оттенках леопарда и коричневую обувь, чтобы создать гармоничный сет.

Леопардовый с белыми оттенками

Сочетание леопардового цвета с белым может создавать стильный и элегантный образ. Вы можете попробовать совместить белую блузу с леопардовым принтом с черными брюками или юбкой. Также можно добавить аксессуары в леопардовом цвете, например, сумку или туфли, для создания целостного образа. Это сочетание цветов может добавить вашему наряду экзотичности и оригинальности.

Напомним, ранее мы писали, какие вещи в базовом гардеробе будут в тренде весной 2024. Кроме этого, Фокус писал, как подобрать одежду, чтобы выглядеть стройнее.