8 марта 2024 года: Феофилакта Исповедника - что сегодня нельзя делать
Сегодня нельзя отказывать в помощи, если ее попросят. Если облака высоко и плывут по небу быстро — значит, погода будет хорошей.
Что случилось в этот день:
Сегодня православная церковь чтит память Феофилакта Исповедника. Феофилакт был верным учеником Тарасия. Он по благословению патриарха отправился в монастырь на берегу Черного моря, где постоянно молился и исповедовал Божье Слово. За это получает дар чудотворения. Позже был освящен в сан епископа.
Также 8 марта — Международный женский день.
Что нельзя делать 8 марта:
- отказывать в помощи
- брать в долг деньги
- уезжать далеко от дома
- продавать имущество
Народные приметы и поверья:
- Если облака высоко и плывут по небу быстро — значит, погода будет хорошей.
- Если в мартовскую метель снег ляжет на поля волнами да буграми, это обещает хороший урожай овощей в огороде и яровых хлебов
- Время вербе осеребриться
День ангела празднуют:
Афанасий, Владимир, Иван
Родились сегодня:
1990 — Макс Барских, украинский певец, композитор и автор песен
А также в этот день:
1618 — Немецкий астроном Иоганн Кеплер сформулировал свой третий закон движения планет
1952 — Врачи Пенсильванского госпиталя в Филадельфии впервые применили аппарат "искусственное сердце". В течение 80 минут он поддерживал жизнь 41-летнего Питера Дьюринга, пока бригада из 9 докторов, 5 медсестер и 2 техников, остановив работу сердца пациента, пыталась выяснить причины его недуга