В карман продюсерам: режиссер рассказал, как в РФ наживались на артистах из Украины (видео)

Виктор Андриенко отметил, что актерам из Украины, которых задействовали для съемки российских сериалов, не только занижали стоимость съемочного дня. Артистам также подолгу не выплачивали заработанные деньги.

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Украинским артистам, которые до 2014 года ездили выступать в Россию, организаторы не доплачивали деньги и всячески скрывали от них реальные суммы выручки от продажи билетов. Об этом рассказал актер и режиссер Виктор Андриенко в интервью для YouTube-проекта ТСН.ua "Наодинці".

Он рассказал журналистам, что лично стыкался с неэтичным обращением россиян с украинскими коллегами-артистами (сам Виктор Андриенко до вторжения ВС РФ в Крым в 2014 году также ездил в Москву по рабочим вопросам). По его словам, от артистов скрывали суммы, выделенные на реализацию того или иного творческого проекта, а также недоплачивали.

Актер и режиссер поделился личной историей, которая произошла в 2012 году. Тогда его позвали работать над одним из сериалов, производством которых занимались россияне.

"Говорят, что всего 80 тысяч на серию. А я знаю, сколько стоит сериал. Москва выдавала 200 тысяч долларов. 20 тысяч долларов нужно было подать в гильдию продюсеров, остается 180 тысяч долларов? А я знаю, где еще 100…В кармане продюсеров", — рассказала Андриенко.

Он добавил, что трудности в материальной сфере при сотрудничестве с россиянами возникали еще и в том плане, что они не торопились выплачивать украинским артистам зарплату. Заработанные деньги можно было ждать и все 12 месяцев после окончания съемок.

"Вот так они наших актеров всех обманывали, кто снимался в этих сериалах", — подытожил Андриенко.

Напомним, в мае 2021 года Олег Скрипка заявил о том, что украинские артисты, которые ездят зарабатывать в Россию — не украинцы. Артист заявил, что такие люди живут в "паттернах и постсовках" и их стоит "изолировать".