У кишеню продюсерам: режисер розповів, як у РФ наживалися на артистах з України (відео)

Віктор Андрієнко зазначив, що акторам з України, яких задіяли для зйомки російських серіалів, не тільки занижували вартість знімального дня. Артистам також подовгу не виплачували зароблені гроші.

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Українським артистам, які до 2014 року їздили виступати в Росію, організатори не доплачували гроші та всіляко приховували від них реальні суми виторгу від продажу квитків. Про це розповів актор і режисер Віктор Андрієнко в інтерв'ю для YouTube-проєкту ТСН.ua "Наодинці".

Він розповів журналістам, що особисто стикався з неетичним поводженням росіян з українськими колегами-артистами (сам Віктор Андрієнко до вторгнення ЗС РФ до Криму 2014 року також їздив до Москви з робочих питань). За його словами, від артистів приховували суми, виділені на реалізацію того чи іншого творчого проєкту, а також недоплачували.

Актор і режисер поділився особистою історією, яка сталася 2012 року. Тоді його покликали працювати над одним із серіалів, виробництвом яких займалися росіяни.

"Кажуть, що всього 80 тисяч на серію. А я знаю, скільки коштує серіал. Москва видавала 200 тисяч доларів. 20 тисяч доларів потрібно було подати в гільдію продюсерів, залишається 180 тисяч доларів? А я знаю, де ще 100...У кишені продюсерів", — розповіла Андрієнко.

Він додав, що труднощі в матеріальній сфері під час співпраці з росіянами виникали ще й у тому плані, що вони не поспішали виплачувати українським артистам зарплату. Зароблені гроші можна було чекати й усі 12 місяців після закінчення зйомок.

"Ось так вони наших акторів усіх обманювали, хто знімався в цих серіалах", — підсумував Андрієнко.

Нагадаємо, у травні 2021 року Олег Скрипка заявив про те, що українські артисти, які їздять заробляти в Росію — не українці. Артист заявив, що такі люди живуть у "патернах і постсовках" і їх варто "ізолювати".