Пирс Броснан вышел на красную дорожку с женой (фото)

Пирс Броснан и Кили Шей Смит женаты более 20 лет. Они стали родителями двух сыновей.

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70-летний ирландский актер Пирс Броснан вместе со своей женой Кили Шей Смит, 60, посетили церемонию вручения наград Оскара Уайльда 2024 в Санта-Монике. Об этом пишет Daily Mail.

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Для выхода в свет Броснан выбрал полностью черный ансамбль, надев пару брюк, а также рубашку. Актер дополнил деловой образ черным замшевым блейзером и обул пару туфель на шнуровках.

Пирс Броснан и Кили Шей Смит Фото: Getty Images

К Броснану на красной дорожке присоединилась его жена Кили, на которой он женился в 2001 году, и она также выбрала полностью темный ансамбль.

На американской журналистке были черные брюки, а также атласная блузка с гофрированными деталями спереди. Сверху жена ирландского актера надела черный пиджак, который оставила расстегнутым, а также пару черных балеток.

Пирс Броснан и Кили Шей Смит Фото: Getty Images

Женщина дополнила свой образ парой серебряных висячих сережек, а также массивным перстнем на правой руке.

Звездные супруги, у которых есть 27-летний сын Дилан и 23-летний сын Пэрис, были замечены, позируя для разнообразных фотографий по прибытии на мероприятие, а позже пересеклись с другой лауреаткой, Молли Шеннон.

Пирс Броснан, Кили Шей Смит и Молли Шеннон Фото: Getty Images

Напомним, Пирс Броснан стал дедушкой в четвертый раз.

Также Фокус писал о появлении Пирса Броснана на публике с сыновьями.