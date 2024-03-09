9 марта 2024 года: День Святых сорока мучеников - что сегодня нельзя делать

Сегодня нельзя заниматься рукоделием, шить, вязать. Также лучше отложить до завтра всю домашнюю работу.

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Что случилось в этот день:

Сегодня православная церковь чтит память сорока Севастийских мучеников. Они были воинами римского XII легиона, которые в 320 году погибли у города Севастия (ныне Сивас, Турция) из-за того, что отказались отречься от христианской веры. В народе этот день называли Сорок святых.

Также 9 марта в Украине празднуют День рождения Тараса Шевченко.

Что нельзя делать 9 марта:

заниматься тяжелым физическим трудом

шить, вязать, заниматься рукоделием

переедать, употреблять алкоголь

Народные приметы и поверья:

теплый ветер — к дождливому лету

гром гремит — к скудному урожаю зерновых

какая сегодня погода — такой она будет следующие 40 дней

День ангела празднуют:

Леонтий, Николай, Илья, Валерий, Тарас, Афанасий, Александр, Кирилл

Родились сегодня:

1814 год — Тарас Шевченко, украинский поэт и художник

1874 год — украинская художница-эмигрантка София Левицкая

1886 год – Георгий Нарбут, украинский художник, график, создатель государственной символики УНР, первых украинских денежных знаков и почтовых марок (1920)

1979 год— Оскар Айзек, американский актер

Также в этот день:

1497 год – Николай Коперник в Болонье осуществляет первые астрономические наблюдения

1918 год — Центральная Рада Украины возвращена в Киев

1934 год – в Киеве основывают издательство "Радуга"

1959 год – в Нью-Йорке на торговой ярмарке впервые демонстрируют куклу Барби