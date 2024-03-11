Лорен Санчес появилась на вечеринке "Оскара" в платье украинского бренда

Лорен Санчес вместе с Джеффом Безосом появилась на афтерпати "Оскара 2024" в фантастическом наряде. Платье создал украинский бренд.

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Лорен Санчес и Джефф Безос посетили вечеринку "Оскара" Vanity Fair 2024, организованную Радикой Джонс в Центре исполнительских искусств Уоллис Анненберг. И Лорен Санчес выбрала впечатляющий алый наряд. Полупрозрачное платье она сочетала с роскошными бриллиантами. Об этом пишет PEOPLE.

В воскресенье 54-летняя журналистка и филантроп появилась на ежегодной церемонии вручения премии "Оскар" вместе со своим женихом Джеффом Безосом в сногсшибательном прозрачном красном платье.

Лорен Санчес в алом платье

Платье с глубоким вырезом от украинского бренда Lever Couture отличалось эффектным прозрачным шлейфом с рюшами. Платье Санчес сочетала его с туфельками на каблуках телесного цвета и множеством украшений с бриллиантами на шее и ушах.

60-летний Безос решил остановиться на классическом образе: элегантном черном костюме.

Лорен Санчес и Джефф Безос Фото: Getty Images

Их выход состоялся всего через день после того, как генеральный директор Amazon и Санчес отправились на ежегодный предоскаровский ужин Chanel и Чарльза Финча в Polo Lounge в Беверли-Хиллз в субботу. Во время мероприятия Безос носил более повседневный образ: серый пиджак, брюки в тон, черные туфли и черный свитер.

Санчес тогда выбрала полностью черный образ с соответствующим клатчем Chanel и большим количеством серебряных аксессуаров.

Гости афтерпати "Оскара 2024"

Безос и Санчес вместе уже более четырех лет. И в мае прошлого года они подтвердили, что обручились. Примерно в то же время во время их совместного отпуска на юге Франции инсайдер сказал, что Лорен и Джефф были очень счастливы.

"Ее обручальное кольцо просто потрясающее. И с огромным бриллиантом! Она продолжает играть с ним и смотреть на него. Видно, что ей оно нравится", — добавил инсайдер.

В последующие месяцы пара вместе наслаждалась Неделей моды в Нью-Йорке, посетила Art Basal в Майами, выступила на Неделе моды в Милане и даже поддержала некоторые важные достижения в карьере друг друга.

Но пока неизвестно, когда будет свадьба Лорен и Джеффа. Но, несомненно, это будет церемония века.

Лорен не была единственной, кто выбрал наряд от украинского бренда для красной дорожки. Американская актриса китайского происхождения Лиа Льюис, которая озвучила главную героиню в мультфильме "Стихии", номинированного на премию "Оскар" в категории "Лучший анимационный фильм", появилась в розовом воздушном наряде.

Также Фокус писал о худших нарядах красной дорожки "Оскара 2024". Не все селебрити выбрали платья, которые льстили их фигуре и внешности.