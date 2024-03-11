Эффект йо-йо: 5 способов не набирать вес после похудения, — нутрициолог

Все мечтают похудеть раз и навсегда, однако часто случается так, что вес возвращается снова. Эксклюзивно для Фокуса нутрициолог Наталья Козак рассказывает, почему так происходит, и как разорвать этот замкнутый круг.

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Эффект "йо-йо" при похудении известен как циклический процесс, когда человек теряет вес, а затем быстро возвращает его, или даже набирает еще больше. Это заставляет терять мотивацию и делает процесс похудения длительным и болезненным. Фокус спросил у нутрициолога, специалиста по здоровому питанию Натальи Козак, как справиться с качелями с весом, и что делать, чтобы вес больше не возвращался.

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"Основная причина заключается в том, что резкие изменения в питании и активности могут вызвать стресс для организма, что влияет на метаболизм и вызывает психологические трудности. Недостаточное или несбалансированное питание, увлечение радикальными диетами, или чрезмерной физической активностью — все это вызывает колебания вверх-вниз, как йо-йо", — говорит нутрициолог.

После завершения диеты или программы похудения, человек может вернуться к своим прежним привычкам, но из-за изменений в метаболизме это может привести к быстрому набору веса. Тем более когда процесс постоянно повторяется в течение длительного времени. С возрастом преодолеть эту проблему становится еще сложнее, поэтому однажды можно проснуться с расстройством пищевого поведения и ожирением. Нутрициолог дала 5 советов, которые помогут избежать эффекта "йо-йо" при похудении.

Сбалансированное питание

Фото: Freepik

На самом деле для того, чтобы похудеть, не нужны никакие диеты, достаточно сбалансировано питаться, чтобы организм получал все необходимые нутриенты. Когда вы питаетесь сбалансировано, вы не переедаете, у вас не возникает "перекосов" и желания постоянно есть сладости, изделия из теста или фастфуд.

Питайтесь вкусно и полезно, не ограничивайте рацион не сидите на жестких диетах, ведь результат от такого питания если и будет, то непродолжительный, с гарантированными срывами и перееданиями.

"Очень важно уделять внимание рациональному и сбалансированному питанию. Чем больше вы урезаете калорий, тем больше стресса для организма, и тем больше веса он вернет. Плавные изменения в питании — плавное привыкание и постепенный результат", — отмечает нутрициолог.

Ставьте адекватные цели

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Важно понимать, что свои лишние килограммы вы наедали годами, поэтому не стоит пытаться сбросить их за неделю или за месяц. Жесткие диеты и строгие ограничения обязательно приведут к срывам и быстрому возвращению веса. Организм в стрессе не худеет, а пытается выжить, поэтому сохраняет каждую калорию про запас.

"Стоит сохранять спокойствие и адекватность, и не ограничивать себя или не нагружать до крайности. 1000 ккал и 10 км ежедневно — это ужас для нашего тела. Необходимо уменьшать количество потребляемых калорий постепенно и учитывать индивидуальные потребности своего организма", — говорит Наталья Козак.

Ежедневная калорийность рассчитывается индивидуально учитывая ваш возраст, рост, вес и образ жизни. Небольшой дефицит калорий поможет постепенно снизить вес без стресса для организма.

"Регулярная физическая активность конечно помогает поддерживать здоровый метаболизм и предотвращать набор лишнего веса, но она должна быть в удовольствие", — отмечает нутрициолог.

Похудение — это процесс, а не марафон

Фото: Freepik

Правильное питание и спорт должны стать привычкой и образом жизни, тогда вы не будете иметь проблем с лишним весом. Если для похудения вы выбираете диету, большой дефицит калорий, то будьте готовы, что после возвращения к привычному режиму питания, вернутся и сброшенные килограммы.

"Важно рассматривать похудение как устойчивый процесс, а не как временный. То есть сразу учиться держать результат, а не думать : "пока так, а дальше как будет", и при первом выходе в свет съедать весь торт", — советует нутрициолог.

В конечном итоге такие весовые качели могут повлечь ряд проблем со здоровьем, кроме этого сбрасывать вес каждый раз будет сложнее.

Приобретайте полезные привычки

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"Меняйте себя, меняйте свои привычки, меняйте окружение, ведь трудно не переедать, когда все вокруг едят калорийную пищу, фастфуд и вкусности. Если есть возможность, развивайте здоровые привычки в семье, приносите в коллектив полезные вкусности", — советует Наталья Козак.

Очень трудно, когда нет поддержки, поэтому старайтесь заручиться ею, по крайней мере, у самых близких людей. Не готовьте себе отдельно "правильную" еду, меняйте пищевые привычки в семье, тогда похудение будет естественным, а вы станете не только стройнее, но и здоровее.

Не меняйте все и сразу, не стоит быть категоричной, нужно все делать постепенно. Например, заведите привычку два раза в неделю есть рыбу вместо мяса, к кофе выбирайте черный шоколад, а не молочный, покупайте цельнозерновой хлеб, а не белый. Питание должно быть вкусным и сытным, а процесс похудения комфортным. только в таком случае вы получите устойчивый результат.

Не стесняйтесь обратиться за помощью

Нас не учили правильно питаться, составлять сбалансированные тарелки и следить за количеством белков, жиров и углеводов в рационе. Однако, если вы хотите иметь не только стройную фигуру, но и хорошее здоровье и самочувствие, нужно этому научиться. Если вы уже долгий период времени ходите по кругу "набор веса—похудение—набор веса" и не можете самостоятельно получить длительный результат, стоит обратиться за помощью к специалисту.

"Важно обращаться за помощью, если такие колебания вскружили голову. Ведь работая со специалистом, легче вовремя внести изменения, которые поддержат организм, а не его снова расшатают", — советует Наталья Козак.

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Этот материал носит исключительно информационный характер и не содержит советов, которые могут повлиять на ваше здоровье. Если у вас есть проблемы, обратитесь к специалисту.