Телеведущий программы "Ради любви к собакам" завещал своим питомцам огромную сумму (фото)

Покойный ведущий оставил своему агенту конкретные инструкции и единовременную сумму денег. Средства будут потрачены на хороший уход за его пятью любимыми собаками.

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Британский телеведущий программы "Ради любви к собакам" Пол О'Грэйди оставил ошеломляющие 125 000 фунтов стерлингов (6 144 583 грн. — ред.) из состояния в 15,5 миллионов фунтов своим пяти любимым собакам. Спустя почти год после его смерти текст завещания стал известен, сообщает The Sun

Пол О'Грэйди умер "неожиданно, но мирно" в марте прошлого года в возрасте 67 лет, а причина его смерти позже была определена как внезапная сердечная аритмия.

Пол О'Грэйди Фото: Getty Images

По информации издания, Пол оставил определенную сумму своему давнему агенту Джоан Маршронс, а также конкретные инструкции по уходу за своими пятью домашними собаками: Нэнси, Арфур, Кончита, Эдди и Колбаска.

"Наследство будет составлять 25 000 фунтов стерлингов для каждого животного. Я поручаю, чтобы Джоан взяла на себя ответственность за каждое животное и использовала каждое наследство для содержания каждого животного до их смерти", — как утверждают журналисты, говорится в документе.

Сообщается, что ведущий также оставил 500 000 фунтов стерлингов приюту для кошек и собак "Баттерси", с которым он работал более десяти лет и вместе снимал свое шоу на ITV.

Пол О'Грэйди с королевой Камиллой, покровительнецей приюта "Беттерси" Фото: Getty Images

Кроме того, Пол выделил в общей сложности 775 000 фунтов стерлингов организациям, близким его сердцу, в том числе 50 000 фунтов стерлингов Армии спасения и 50 000 фунтов стерлингов благотворительным организациям, занимающимся слонами и орангутанами.

Ожидается, что большая часть денег Пола перейдет его вдовцу Андре Портасио, дочери Шэрон Моусли и сестре Шейле Радд. Друг бывшей звезды Лили Сэвидж сказал, что щедрость Пола не стала неожиданностью, особенно в отношении его животных.

Телеведущий Пол О'Грэйди Фото: Getty Images

Они рассказали изданию: "Это типично для Пола, поскольку он вкладывал свои деньги в дело, оставляя наличные благотворительным организациям, которые имели для него особое значение. И хотя 125 000 фунтов кажутся большими деньгами, которые можно потратить на его собак, они также многое значили для него, он хотел, чтобы собаки всегда получали самую лучшую любовь и заботу".

Ранее сообщалось, что завещание Елизаветы II запрут в сейф на 90 лет. Завещание монархини будет лежать в сейфе вместе с аналогичными документами всех умерших членов королевской семьи, начиная с 1910 года.