13 марта 2024 года: день перенесения мощей святителя Никифора - что сегодня нельзя делать
Сегодня нельзя пилить деревья и выяснять отношения. Туман в этот день — к дождливому лету.
Что случилось в этот день:
Cегодня в православной церкви отмечают день перенесения мощей константинопольского патриарха святителя Никифора. Святого Никифора, который был цареградским патриархом, в 815 году сослал на остров Проконис император Лев V Армянин, сражавшийся с почитанием святых образов. Умер святой в 828 году и его мощи покоились в монастырской церкви св. Теодора. Спустя 19 лет патриарх св. Методий, прибыв на остров, увидел мощи Никифора нетленными. Святые мощи перенесли в цареградский храм св. Софии, а позже в 846 году – в церковь Святых Апостолов.
Что нельзя делать 13 марта:
- пилить деревья, вырывать бурьян;
- выяснять отношения;
- повышать голос на кого-то.
Народные приметы и поверья:
- туман — к дождливому лету;
- южный ветер сулит теплую весну;
- сухой и солнечный день — ждите обильный урожай;
- березы "плачут" соком, летом будут дожди и холодная погода.
День ангела празднуют:
Александр, Никифор, Кристина.
Этот день в истории:
1781 — Английский астроном Вильям Гершель с помощью собственноручно изготовленного телескопа открыл седьмую планету Солнечной системы — Уран
1869 — химик Д. И. Менделеев закончил составление своей Периодической таблицы
1904 — освящена бронзовая статуя Христа на чилийско-аргентинской границе
1979 — вступает в действие Европейская валютная система
1989 — была изобретена Всемирная паутина (World Wide Web, WWW), более известная как Интернет
2004 — Оперный тенор Лучано Паваротти на сцене "Metropolitan Opera" простился со зрителями