Как подобрать пальто на весну под свой тип фигуры (фото)

Пальто — это один из трендовых вариантов верхней одежды на весну-осень. Оно удобное, выглядит элегантно, а также легко стилизуется с различными образами. Именно поэтому большинство женщин предпочитают именно пальто как вариант верхней одежды на весну. Конечно, как и все в этом мире есть актуальные и не актуальные модели пальто, которые могут подходить, или не подходить той или иной женщине.

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Как выяснилось, при выборе пальто стоит учитывать тип своей фигуры, чтобы оно выглядело на вас идеально. Именно поэтому стилист Яна Ткаченко рассказала, как правильно подобрать пальто, чтобы выглядеть красиво.

Песочные часы Фото: https://pidkazka.com/

Песочные часы

Форма "песочные часы" — это тип фигуры, напоминающий песочные часы, с узкой талией и широкими бедрами и плечами. Его часто считают классической и вневременной формой тела, которую многие люди считают привлекательной.▪

По словам стилиста, этому типу подходят почти все фасоны пальто: пальто-халат с широким ремнем, приталенный и полуприталенный силуэт, балмакаан с поясом, тренч, кромби — классическая модель женского однобортного пальто в стиле минимализм с отложным английским воротником.

Круг или яблоко Фото: https://pidkazka.com/

Круг или яблоко

Круг и яблоко — имеют разные формы, но им подходят одинаковые варианты моделей. Круг является фигурой со стороной, длиной и радиусом всех расстояний одинаковым, тогда как яблоко имеет округлую форму с некоторым изгибом или выступом на вершине.

По словам Яны Ткаченко, для типа фигуры круг или яблоко подходит верхняя одежда трапециевидной формы; прямые однобортные модели полуприлегающего силуэта и модели с завышенной талией.

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Груша или треугольник Фото: https://pidkazka.com/

Груша или треугольник

Женская фигура "груша" или "треугольник" характеризуется более широкими бедрами и более узкими плечами.

По мнению стилиста Яны Ткаченко, женщинам с типом фигуры груша или треугольник можно поэкспериментировать с декором в верхней части пальто: шарф, воротник, меховая отделка. Этим женщинам подойдут тренчи с поясом, пальто прямого кроя и А-силуэт.

Перевернутый треугольник Фото: https://pidkazka.com/

Перевернутый треугольник

Женская фигура с перевернутым треугольником — это когда талия уже плеч и бедер.

По словам стилиста, женщинам с типом фигуры перевернутый треугольник нужно придать верхней части минимализма: никакого декора, массивных воротников и шарфов, поскольку главная задача расширить бедра. Именно поэтому женщинам с этим типом фигуры стоит обратить внимание на пальто с поясом прямого кроя, А-силуэта и X-силуэта, а также пальто на запах.

Прямоугольник Фото: https://pidkazka.com/

Прямоугольник

Женская фигура прямоугольник характеризуется тем, что плечи и бедра почти одинаковой ширины, а талия мало выражена.

По словам стилиста Яны Ткаченко для женщин с прямоугольной формой фигуры абсолютным табу является пояс, который только усиливает отсутствие изгибов фигуры, именно поэтому следует отдать предпочтение асимметричным фасонам: пончо, тюльпан, или трапециевидным моделям пальто.

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