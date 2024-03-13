Вера Брежнева рассказала, что испытывает после развода с мужем (видео)

Певица отметила, что разрыв с Константином Меладзе стал для нее определенным жизненным уроком. Также Вера Брежнева добавила, что не испытывает к бывшему мужу негативных эмоций.

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Певица Вера Брежнева рассказала, как чувствует себя после развода с мужем Константином Меладзе и какие чувства к нему испытывает сейчас. Речь об этом шла в интервью, которое звезда шоу-бизнеса дала казахстанской журналистке Динаре Сатжан.

Брежнева отметила, что для того, чтобы "отпустить" ситуацию с разводом и восстановиться, ей потребовалось полтора года. За это время певица смогла отпустить все негативные эмоции и теперь не испытывает по отношению к Константину Меладзе обиды и не имеет никаких претензий.

"Ситуация, после которой я полтора года приводила себя в порядок. Это полный цикл: от понимания и до выхода из этого состояния, до полноценного ощущения, что я в ресурсе. Надо идти дальше. Все ждут, что я расклеюсь, буду слабой, войду в состояние жертвы и буду сидеть и рассказывать, как раньше все было хорошо, а теперь плохо. Это не мой путь", — сказала Брежнева.

Вера добавила, что она выбирает другой вариант: двигаться вперед. Также артистка сказала, что ситуация с разводом была для нее определенным жизненным уроком, которому она благодарна. И он помог ей повзрослеть и развиваться дальше как личности.

Напомним, в конце октября 2023 года Валерий Меладзе прокомментировал развод брата с Верой Брежневой. О вероятном разрыве певицы и продюсера грузинского происхождения, которые поженились на тайной церемонии в 2015 в Италии, начали говорить еще в 2022 году. После того как Брежнева начала активно поддерживать Украину на фоне полномасштабной войны с Россией, а Меладзе выбрал позицию молчания.

Также Фокус писал об истории любви Константина Меладзе и Веры Брежневой.