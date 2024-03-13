Телевидение Северной Кореи будут транслировать по миру коммунисты из Польши

Потоковый сервис Shiwani TV будет транслировать государственное Центральное телевидение Кореи и его радиостанцию. Так что любой желающий сможет посмотреть новости про Ким Чен Ына.

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Телевидение Северной Кореи будет транслироваться на новом потоковом сервисе по всему миру. Ожидается, что Shiwani TV будет запущен этой осенью и будет вести прямую трансляцию Центрального телевидения Кореи и связанной с ним радиостанции. Интересно, но заниматься этим будет Chollima Front, небольшая организация в Польше, которая интересуется идеями чучхе. Так что теперь новости о Ким Чен Ыне можно будет увидеть по всему миру. Об этом пишет RFA.

Платформа предложит зрителям доступ к лучшим мыльным операм, драмам, ситкомам и антизападной пропаганде диктатуры КНДР всего за 16 фунтов в месяц.

По меньшей мере 50 человек уже запросили уведомление об открытии регистрации, сообщил представитель, отметив, что заинтересованные лица "в основном" из Великобритании, США, Польши, Японии и Южной Кореи.

Абоненты смогут смотреть государственный телеканал Северной Кореи, который транслирует военные парады, показывает новости о производстве ракет и делает репортажи о том, как Ким Чен Ын посещает военные заводы и принимает парады.

Ким Чен Ын с дочкой Фото: Yonhap

Под новой платформой понимается идея Chollima Front, небольшой польской организации, которая утверждает, что понимает Северную Корею и ее культуру.

По данным газеты, "Фронт Чоллима" и его около 12 членов хотят "сделать проверенную информацию о стране доступной в публичном пространстве".

Так, подписчики новой потоковой платформы смогут увидеть ситком "Наши соседи", действие которого происходит в квартире в Пхеньяне и который передает сообщение о том, что люди, лояльные режиму, будут вознаграждены модным гардеробом и стильной бытовой техникой.

Другие предложения включают мыльные оперы, подробно рассказывающие истории о героических солдатах и ​​рабочих, преданных коммунистической партии.

На канале будут выходить выпуски новостей от ведущей Ри Чун Хи, известной своими страстными и эмоциональными комментариями.

Ведущая Ри Чун Хи

Любители спорта также смогут просмотреть "цензурированные кадры" всемирно известных событий, таких как чемпионат Уимблдона, через несколько месяцев после их проведения.

Посольство Северной Кореи в Варшаве, как сообщается, "поддерживает" план запуска этой услуги позднее в этом году.

Shiwani TV будет транслироваться по всему миру, в том числе в США и Южной Корее, где, как сообщается, оно может "нарушать законы национальной безопасности" и "доступ к нему будет незаконным".

"В Южной Корее… технически незаконно получать доступ к контенту из Северной Кореи, но законы датируются 1948 годом, еще до эры Интернета. В наши дни людей не преследуют за частное потребление северокорейского контента", — заявили в Южной Корее, отметив, что Shiwani TV не находится под юрисдикцией Южной Кореи, поскольку базируется в Польше, сказал представитель.

Представитель канала заявил, что сервис "работает в рамках законов Польши, Канады и Германии", а также "соблюдает некоторые соответствующие законы Северной Кореи".

Новости из Северной Кореи

На своем веб-сайте "Фронт Чоллима" заявляет, что это независимая организация по изучению северокорейской культуры и ее основополагающей идеологии чучхе. Организация заявляет, что борется с дезинформацией, делясь достоверными новостями о Северной Корее.

"Фронт Чоллима" насчитывает около 12 членов, в основном поляков, но также включает немцев и канадцев.

"Фронт Чоллима — очень маленькая организация, членами которой являются несколько молодых поляков с коммунистическими политическими взглядами. Они поддерживают связь с посольством Северной Кореи в Варшаве", — сообщил RFA польский исследователь Северной Кореи и Восточной Азии, пожелавший остаться анонимным в целях личной безопасности.

Он подчеркнул, что организация не имеет большого влияния. "Никто в Польше не интересуется северокорейской культурой, особенно по сравнению с южнокорейской культурой", — сказал он.

В МИД Польши не ответили на запрос RFA о том, известно ли ему о плане запуска Shiwani TV.

Посольство Польши в США поблагодарило RFA за информацию о запуске услуги и сообщило, что предупредило "соответствующие стороны".

Напомним, ранее Ким Чен Ын заявил, что может "уничтожить" Южную Корею в любой момент. И сообщил, что оккупация состоится в случае чрезвычайной ситуации.

"Она может быть атакована и уничтожена в любое время", — заявил он.

А тем временем стало ясно, что КНДР снабжает РФ боеприпасами. Об этом сообщил представитель ГУР. Лидер Северной Кореи Ким Чен Ын передал 1,5 миллиона артиллерийских снарядов президенту Российской Федерации Владимиру Путину после их прошлогодней встречи. В то же время половина из полученных снарядов являются непригодными к применению. По словам представителя ГУР, этим боеприпасам более полувека.

Он добавил, что КНДР избавляется от старого, а в обмен у Москвы просит некоторые технологии. В частности речь идет о разработке ракет и подводных лодок.