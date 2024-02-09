Главный враг: Ким Чен Ын готов "в любое время" уничтожить Южную Корею

Днем ранее, как сообщало Центральное телеграфное агентство КНДР, высшее народное собрание Северной Кореи в ходе голосования поддержало отмену всех соглашений с Сеулом по содействию экономическому сотрудничеству.

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Северная Корея имеет законное право "уничтожить Южную Корею в любое время". Об этом заявил лидер КНДР Ким Чен Ын, сообщает Центральное телеграфное агентство Кореи.

Во время визита в Министерство обороны на празднование годовщины основания армии политик заявил, что "марионетки" Южной Кореи отказались от усилий Пхеньяна по сотрудничеству. По его словам, они стремятся поглотить своего соседа.

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Лидер КНДР отметил, что было бы правильно называть Южную Корею "основным врагом". Ким Чен Ын отметил, что оккупация состоится в случае чрезвычайной ситуации.

"Она может быть атакована и уничтожена в любое время", — заявил он.

Днем ранее, как сообщало Центральное телеграфное агентство Кореи, Высшее народное собрание Северной Кореи во время голосования поддержало отмену всех соглашений с Южной Кореей по содействию экономическому сотрудничеству, поскольку связи между двумя Кореями продолжают ухудшаться. Ассамблея, которая делает официальные шаги для принятия политических решений правящей Трудовой партии, также проголосовала за отмену законов, регулирующих экономические связи с Сеулом. Это касается и специального закона о функционировании туристического проекта на горе Кумганг.

По информации Japan Times, туры к живописной горе к северу от восточной границы были символом экономического сотрудничества, которое началось между двумя Кореями в период взаимодействия в начале 2000-х годов и привлекло внимание почти 2 миллионов южнокорейских посетителей. Проект был приостановлен в 2008 году после того, как северокорейские охранники застрелили южнокорейского туриста, который случайно зашел в запретную зону.

Министерство объединения Южной Кореи, которое занимается связями с Пхеньяном, заявило, что действия Северной Кореи не являются неожиданностью и лишь углубят ее изоляцию. Сеул не признает односторонний шаг.

Напомним, 6 февраля, как сообщило издание The New York Times, КНДР поставила России 2,5 млн боеприпасов и получит доступ к международным банковским сетям. Москва, вероятно, стремится помочь Пхеньяну обойти санкции ООН, которые запрещают большинству банков мира вести дела с Северной Кореей, и зарегистрировала банковский счет в Южной Осетии, оккупированной российскими войсками части Грузии.