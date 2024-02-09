Головний ворог: Кім Чен Ин готовий "у будь-який час" знищити Південну Корею

Днем раніше, як повідомляло Центральне телеграфне агентство КНДР, вищі народні збори Північної Кореї під час голосування підтримали скасування всіх угод із Сеулом щодо сприяння економічному співробітництву.

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Північна Корея має законне право "знищити Південну Корею в будь-який час". Про це заявив лідер КНДР Кім Чен Ин, повідомляє Центральне телеграфне агентство Кореї.

Під час візиту до Міністерства оборони на святкування річниці заснування армії політик заявив, що "маріонетки" Південної Кореї відмовилися від зусиль Пхеньяна щодо співпраці. За його словами, вони прагнуть поглинути свого сусіда.

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Лідер КНДР зазначив, що було б правильно називати Південну Корею "основним ворогом". Кім Чен Ин наголосив на тому, що окупація відбудеться в разі надзвичайної ситуації.

"Вона може бути атакована та знищена в будь-який час", — заявив він.

Днем раніше, як повідомляло Центральне телеграфне агентство Кореї, Вищі народні збори Північної Кореї під час голосування підтримали скасування всіх угод із Південною Кореєю щодо сприяння економічному співробітництву, оскільки зв'язки між двома Кореями й надалі погіршуються. Асамблея, яка робить офіційні кроки для ухвалення політичних рішень панівної Трудової партії, також проголосувала за скасування законів, що регулюють економічні зв'язки із Сеулом. Це стосується й спеціального закону щодо функціонування туристичного проєкту на горі Кумганг.

За інформацією Japan Times, тури до мальовничої гори на північ від східного кордону були символом економічної співпраці, яка почалася між двома Кореями в період взаємодії на початку 2000-х років і привернула увагу майже 2 мільйонів південнокорейських відвідувачів. Проєкт був призупинений у 2008 році після того, як північнокорейські охоронці застрелили південнокорейського туриста, який випадково зайшов у заборонену зону.

Міністерство об'єднання Південної Кореї, яке займається зв'язками з Пхеньяном, заявило, що дії Північної Кореї не є несподіванкою та лише поглиблять її ізоляцію. Сеул не визнає односторонній крок.

Нагадаємо, 6 лютого, як повідомило видання The New York Times, КНДР поставила Росії 2,5 млн боєприпасів і отримає доступ до міжнародних банківських мереж. Москва, імовірно, прагне допомогти Пхеньяну обійти санкції ООН, які забороняють більшості банків світу вести справи з Північною Кореєю, та зареєструвала банківський рахунок в Південній Осетії, окупованій російськими військами частині Грузії.