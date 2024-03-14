Король Чарльз ищет нового шеф-повара: какие требования к кандидату

Новый сотрудник будет работать в основном в Букингемском дворце. Шеф-повар должен соответствовать самым высоким стандартам.

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Король Великобритании Чарльз III, который продолжает лечение от рака, объявил о вакансии нового шеф-повара, который будет обязан готовить еду и обслуживать банкеты для Его Величества и гостей. Победитель отбора присоединится к его элитной команде в Букингемском дворце, сообщает Еxpress.

По информации журналистов, на эту роль требуется кто-то, кто сможет приготовить еду, достойную короля, но есть одна загвоздка: претендент должен любить путешествовать.

Новый шеф-повар будет работать в основном в Букингемском дворце, главной лондонской базе короля, но должен быть готов к переезду и в другие резиденции, такие как Балморал и Холирудский дворец в Шотландии.

Согласно объявлению, новому сотруднику будет предложено жилье, "за которое предусмотрена корректировка заработной платы", а также обеспечено все необходимое питание. У него будет пятидневная рабочая неделя.

В объявлении также говорится: "Успешный кандидат присоединится к опытной и сплоченной команде, которая будет работать вместе с талантливыми коллегами над созданием разнообразных кухонь по самым высоким стандартам. Вы будете работать с качественными ингредиентами и отвечать за ежедневное приготовление и подачу еды королевскому двору и персоналу".

Новый шеф-повар должен "помогать в приготовлении блюд на всех участках кухни, королевских обедов и специальных функций по самым высоким стандартам" и "поддерживать старших поваров в создании сезонных меню с использованием продуктов из местных поместий". Им также придется "по мере необходимости путешествовать в другие места, обеспечивая соблюдение единых стандартов в каждом месте жительства".

Что касается опыта, то в рекламе говорится, что идеальный шеф-повар должен иметь опыт работы в 5-звездочном/премиум-кейтеринге, а также опыт работы как в сфере общественного питания, так и в классической французской кухне. С новым шеф-поваром будет заключен постоянный контракт. Крайний срок подачи заявки на должность — 1 апреля.

Напомним, 4 марта сообщалось, что король Чарльз ІІІ и королева Камилла планируют посетить Австралию в этом году. Королевские туры британской королевской семьи в Австралию проводятся с 1867 года.