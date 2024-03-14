Король Чарльз шукає нового шеф-кухаря: які вимоги до кандидата

Новий співробітник працюватиме переважно в Букінгемському палаці. Шеф-кухар повинен відповідати найвищим стандартам.

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Король Великої Британії Чарльз III, який продовжує лікування від раку, оголосив про вакансію нового шеф-кухаря, який буде зобов'язаний готувати їжу та обслуговувати бенкети для Його Величності та гостей. Переможець відбору приєднається до його елітної команди в Букінгемському палаці, повідомляє Еxpress.

За інформацією журналістів, на цю роль потрібен хтось, хто зможе приготувати їжу, гідну короля, але є одна заковика: претендент має любити подорожувати.

Новий шеф-кухар працюватиме здебільшого в Букінгемському палаці, головній лондонській базі короля, але має бути готовим до переїзду й до інших резиденцій, як-от Балморал і Голірудський палац у Шотландії.

Згідно з оголошенням, новому співробітнику буде запропоновано житло, "за яке передбачено коригування заробітної плати", а також забезпечено все необхідне харчування. У нього буде п'ятиденний робочий тиждень.

В оголошенні також ідеться: "Успішний кандидат приєднається до досвідченої та згуртованої команди, яка працюватиме разом із талановитими колегами над створенням різноманітних кухонь за найвищими стандартами. Ви працюватимете з якісними інгредієнтами та відповідатимете за щоденне приготування і подачу їжі королівському двору та персоналу".

Новий шеф-кухар має "допомагати в приготуванні страв на всіх ділянках кухні, королівських обідів і спеціальних функцій за найвищими стандартами" і "підтримувати старших кухарів у створенні сезонних меню з використанням продуктів із місцевих маєтків". Їм також доведеться "в міру необхідності подорожувати в інші місця, забезпечуючи дотримання єдиних стандартів у кожному місці проживання".

Щодо досвіду, то в рекламі йдеться про те, що ідеальний шеф-кухар повинен мати досвід роботи в 5-зірковому/преміум-кейтерингу, а також досвід роботи як у сфері громадського харчування, так і в класичній французькій кухні. З новим шеф-кухарем буде укладено постійний контракт. Крайній термін подання заявки на посаду — 1 квітня.

Нагадаємо, 4 березня повідомлялося, що король Чарльз ІІІ і королева Камілла планують відвідати Австралію цього року. Королівські тури британської королівської сім'ї до Австралії проводяться з 1867 року.