Голова робота-переводчика из "Звездных войн" продана на аукционе за 843 750 долларов (фото)

Аукционный дом предполагал, что окончательная цена продажи составит от 500 000 до 1 000 000 долларов. Имя покупателя осталось не раскрытым.

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Голова C-3PO, "принадлежащая" актеру Энтони Дэниэлсу, сыгравшего дроида в фильме "Возвращение джедая" в 1983 году, продана 12 марта за шестизначную сумму на аукционе Propstore Auction, сообщает TMZ.

Аукционный дом заявил, что голова, сделанная из стекловолокна, была последней из лота, предоставленного Дэниелсом. Не сразу было ясно, кто сделал выигрышную ставку, но и позже имя счастливчика названо не было.

Голова дроида C-3PO из фильма "Возвращение джедая" Фото: Getty Images

По данным Propstore, голова дроида светится и состоит из трех отдельных частей, которые соединяются между собой. Дэниелс в беседе с журналистами сказал: "Это не только реквизит, который я носил, но и реквизит, который я использовал в интервью, чтобы идентифицировать себя. Это очень похоже на: "Ты не знаешь моего лица, но ты знаешь это лицо".

Актер Энтони Дэниэлс с головой дроида Фото: Getty Images

Актер, во время фотосессии, рекламируя этот предмет для продажи, поделился, что у него "небольшое колебание", стоит ли "отпустить голову и другие памятные вещи" из знаменитого фильма, которыми он владел десятилетиями.

"Прав ли я, продавая их? Я прожил с этими предметами 50 лет, некоторые из них вызывают у меня очень смешанные чувства. У меня было все это хранилось в шкафах, ящиках и на чердаках. Никто на это не смотрел, никто им не дорожил, если хотите. Но они были слишком хороши, чтобы выбрасывать", — сказал он.

Аукционный дом, выставивший на продажу главу C-3PO, предположил, что окончательная цена продажи составит от 500 000 до 1 000 000 долларов.

Голова дроида C-3PO была продана на аукционе Фото: Getty Images

В описании лота говорится, что голова дроида была продемонстрирована в нескольких сценах "Возвращение джедая" во время битвы Альянса повстанцев при Эндоре. В Propstore заявили, что дроид из "Звездных войн" "является одним из самых узнаваемых. Эта экранная костюмированная голова C-3PO, имеющая прямое и подлинное происхождение, является одним из наиболее значительных артефактов из оригинального фильма "Звездные войны".

Напомним, 8 марта сообщалось, что Леонардо Ди Каприо тайно коллекционирует артефакты из "Звездных войн". Актер тайно владеет коллекцией фигурок, которая стоит целое состояние.