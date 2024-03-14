Голову робота-перекладача із "Зоряних воєн" продано на аукціоні за 843 750 доларів (фото)

Аукціонний дім припускав, що остаточна ціна продажу становитиме від 500 000 до 1 000 000 доларів. Ім'я покупця залишилося не розкритим.

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Голову C-3PO, що "належить" акторові Ентоні Деніелсу, який зіграв дроїда у фільмі "Повернення джедая" 1983 року, продано 12 березня за шестизначну суму на аукціоні Propstore Auction, повідомляє TMZ.

Аукціонний дім заявив, що голова, зроблена зі скловолокна, була останньою з лота, наданого Деніелсом. Не одразу було зрозуміло, хто зробив виграшну ставку, але й пізніше ім'я щасливчика названо не було.

Голова дроїда C-3PO з фільму "Повернення джедая" Фото: Getty Images

За даними Propstore, голова дроїда світиться і складається з трьох окремих частин, які з'єднуються між собою. Деніелс у бесіді з журналістами сказав: "Це не тільки реквізит, який я носив, а й реквізит, який я використовував в інтерв'ю, щоб ідентифікувати себе. Це дуже схоже на: "Ти не знаєш мого обличчя, але ти знаєш це обличчя".

Актор Ентоні Деніелс із головою дроїда Фото: Getty Images

Актор, під час фотосесії, рекламуючи цей предмет для продажу, поділився, що має "невелике коливання", чи варто "відпустити голову та інші пам'ятні речі" зі знаменитого фільму, якими він володів десятиліттями.

"Чи правий я, продаючи їх? Я прожив із цими предметами 50 років, деякі з них викликають у мене дуже змішані почуття. У мене було все це зберігалося в шафах, шухлядах і на горищах. Ніхто на це не дивився, ніхто ним не дорожив, якщо хочете. Але вони були занадто гарні, щоб викидати", — сказав він.

Аукціонний дім, який виставив на продаж главу C-3PO, припустив, що остаточна ціна продажу становитиме від 500 000 до 1 000 000 доларів.

Голову дроїда C-3PO було продано на аукціоні Фото: Getty Images

В описі лота йдеться про те, що голова дроїда була продемонстрована в кількох сценах "Повернення джедая" під час битви Альянсу повстанців при Ендорі. У Propstore заявили, що дроїд із "Зоряних воєн" "є одним із найбільш упізнаваних. Ця екранна костюмована голова C-3PO, що має пряме і справжнє походження, є одним з найбільш значних артефактів з оригінального фільму "Зоряні війни".

Нагадаємо, 8 березня повідомлялося, що Леонардо Ді Капріо таємно колекціонує артефакти із "Зоряних воєн". Актор таємно володіє колекцією фігурок, яка коштує цілий статок.