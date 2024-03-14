Звезда фильма "Звездные войны: скрытая угроза" оказался в реабилитационном центре

Джек Ллойд, ребенок-актер, сыграл молодого Энакина Скайуокера. Но слава оказалась для него губительна. Молодой человек уже почти год находится в реабилитационном центре.

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Джейк Ллойд исполнил роль маленького Энакина Скайуокера в фильме 1999 года "Звездные войны. Эпизод I: Скрытая угроза". По словам его матери, Джейк сейчас находится в психиатрическом реабилитационном центре. Об этом пишет PEOPLE.

В эксклюзивном интервью мать Ллойда, Лиза Ллойд, рассказала о продолжающейся борьбе своего теперь 35-летнего сына с психическим заболеванием .

С приближением 25-й годовщины выхода "Скрытой угрозы" Лиза подумала, что это идеальное время, чтобы рассказать о том, как поживает ее сын со времени его участия в "Звездных войнах".

Трейлер фильма "Звездные войны: скрытая угроза"

"У Джейка начались проблемы в старшей школе", — рассказала Лиза, вспоминая тот момент, когда она впервые заметила изменение личности своего сына.

"Он начал говорить о "реальности". Он не знал, находился ли он в этой реальности или в другой реальности. Я даже не знала, что на это сказать", — ее сын даже говорил, что он не знал, где находится и перестал учиться.

По ее словам, после того, как Джейк обратился к врачу, медицинский работник сказал, что у него может быть биполярное расстройство.

По словам Лизы, хотя ему прописали несколько лекарств для устранения проблем, ничего не помогло.

Шло время, Джейк окончил среднюю школу в 2007 году и с нетерпением ждал начала осенних курсов в Колумбийском колледже Чикаго. Однако именно здесь, по словам Лизы, все начало резко меняться.

"Он пропустил много занятий и говорил мне, что люди следят за ним", — рассказала она изданию.

Она сказала, что ее сын утверждал, что видел, как люди с "черными глазами" следят за ним, и иногда он вступал в ночные разговоры с ведущим Daily Show Джоном Стюартом через экран телевизора.

Он продолжал посещать врачей, пока ему не поставили диагноз параноидальная шизофрения.

"Когда они наконец сказали ему об этом, это ввергло его в еще большую депрессию", — сказала Лиза во время интервью.

Она рассказала, что ее сын отказался принимать лекарства, потому что не думал, что болен. Он разбил свою машину и выключил телефон. А потом позвонил и сказал, что его убили.

Сейчас Джейк находится около 10 месяцев из 18-месячного пребывания в психиатрическом реабилитационном учреждении после того, что она называет полномасштабным психотическим срывом в марте 2023 года, когда он остановил машину посреди трехполосной дороги и другие водители вызвали полицию.

Женщина сообщила, что сейчас Джейк чувствует себя лучше. И он видел новые фильмы из серии "Звездных войн".

"Он любит все новое из "Звездных войн". Люди думают, что Джейк ненавидит "Звездные войны". Но это не так. Он любит эти фильмы", — сказала Лиза.

Напомним, ранее скончался актер из "Звездных войн". Майкл Калвер умер в возрасте 85 лет. В культовой франшизе британец исполнил роль капитана Лорта Ниды, казненного Дартом Вейдером.